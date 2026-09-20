Miruță către Olguța Vasilescu: Ca de la oltean la oltean, lăsați prostiile, haideți să vorbim pe de-a dreptul!

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 sept. 2026, 08:51

Radu Miruță (USR), atac dur la adresa Olguței Vasilescu în disputa privind învestirea unui guvern condus de Mureșan Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, îi răspunde în termeni duri primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, în disputa privind învestirea unui guvern condus de Siegfried Mureșan. Liderul USR o acuză pe edilul PSD că pune interesele partidului și ale propriei familii înaintea interesului țării și îi cere să renunțe la „sloganuri” și „insulte”.

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