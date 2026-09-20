Miruță către Olguța Vasilescu: Ca de la oltean la oltean, lăsați prostiile, haideți să vorbim pe de-a dreptul!

Radu Miruță (USR), atac dur la adresa Olguței Vasilescu în disputa privind învestirea unui guvern condus de Mureșan
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, îi răspunde în termeni duri primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, în disputa privind învestirea unui guvern condus de Siegfried Mureșan. Liderul USR o acuză pe edilul PSD că pune interesele partidului și ale propriei familii înaintea interesului țării și îi cere să renunțe la „sloganuri” și „insulte”.
„Doamna Olguța Vasilescu, ca de la oltean la oltean: lăsați prostiile, haideți să vorbim pe de-a dreptul!”, și-a început Radu Miruță mesajul publicat duminică.
Atacul apare după ce Lia Olguța Vasilescu a criticat din nou varianta unui Cabinet condus de Siegfried Mureșan. Primarul Craiovei îl ironizase anterior pe liberal, afirmând că românii „o să-și scrântească limba” până îi vor pronunța numele și că acesta ar fi „absorbit doar salariul de europarlamentar”.
Radu Miruță îl acuză pe Sorin Grindeanu că a contribuit la demiterea Guvernului Bolojan fără să aibă pregătită o soluție pentru formarea unei noi majorități.
„Șeful dumneavoastră de partid a trântit Guvernul acum patru luni fără niciun plan și mințindu-vă în interior că e totul aranjat și, într-o săptămână, maximum două, e totul cum a fost. Știm ce a urmat”, a scris liderul USR.
Guvernul Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, printr-o moțiune de cenzură susținută de PSD, AUR și PACE – Întâi România. Criza politică nu a fost depășită nici după mai mult de patru luni și două tentative eșuate de instalare a unui nou Executiv.
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat ulterior pe Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru. Acesta este susținut de PNL, USR și UDMR, însă cele trei formațiuni nu dețin împreună majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului.
Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu
Miruță respinge criticile lansate de Lia Olguța Vasilescu la adresa partidelor care îl susțin pe Mureșan și aruncă responsabilitatea pentru problemele bugetare asupra fostelor guverne conduse de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu.
„Doamnă, care hoardă, ce-i hashtagul? Hai să lăsăm sloganurile și să mergem pe bun-simț și logică elementară: guvernele Ciucă și Ciolacu au făcut bugetul țării praf. E mult de reparat, încă se lucrează și acum. Astea nu-s sloganuri, ci realități economice”, susține ministrul.
El o acuză pe Olguța Vasilescu că răspunde prin atacuri și că beneficiază de sprijinul unor posturi de televiziune finanțate din banii primiți de PSD.
„Înțeleg că nu aveți plan, doar insulte, dar astea, oricât de mult vă ajută unele televiziuni plătite din banii publici primiți de PSD, nu cresc nivelul de trai”, a continuat Miruță.
Afirmațiile reprezintă acuzații politice formulate de liderul USR în contextul confruntării dintre partidele care încearcă să formeze următorul Guvern.
În cea mai dură parte a mesajului, Radu Miruță îl aduce în discuție și pe soțul Liei Olguța Vasilescu, social-democratul Claudiu Manda.
„Înțeleg, nu puteți dumneavoastră, pe persoană fizică, să îndemnați la vot pentru unul dintre colegii soțului dumneavoastră. Mai prezent, mai activ și cu mai multă performanță. Înțeleg. Doar că nu prea mai înțeleg cum e cu interesul României dacă nu vedem mai departe de beneficiile pentru familia noastră”, a scris ministrul.
Și-a schimbat poziția
Miruță nu explică în mesaj la ce beneficii concrete se referă și nu prezintă dovezi privind existența unui interes personal în decizia politică a primarului Craiovei.
Ministrul o acuză pe Lia Olguța Vasilescu că și-a schimbat poziția după desemnarea lui Siegfried Mureșan.
„Până ieri urlați că România are nevoie de Guvern stabil. Acum are nevoie de Guvern cum vreți dumneavoastră. Asta, la mine în localitate, se cheamă ipocrizie”, afirmă Radu Miruță.
El îi transmite că patriotismul trebuie demonstrat prin decizii și acțiuni, nu prin discursuri publicate pe rețelele sociale.
„Eu încă mai sper că, măcar în al doisprezecelea ceas, veți putea vedea că patriotism înseamnă fapte, nu vorbe mari pe internet”, a adăugat acesta.
Sorin Grindeanu
Radu Miruță îl atacă și pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că încearcă să intimideze agențiile de rating, în timp ce angajații din instituții încearcă să mențină funcționarea statului.
„În vreme ce șeful dumneavoastră amenință agențiile de rating pentru că îl supără realitatea pe care, ce să vezi, chiar el a creat-o, o mână de oameni muncesc. Muncesc pe rupte să țină țara aceasta pe linia de plutire”, susține Miruță.
Ministrul afirmă că printre acești angajați se numără și persoane numite în administrație de PSD.
„Știți ce este culmea? O mare parte dintre ei sunt oamenii pe care chiar partidul dumneavoastră i-a înșurubat prin ministere. Tot respectul pentru ei, pentru că judecă cu mintea lor, cu interesul colectiv în minte, și nu cu mize mici în cap. Cinste lor!”, a scris liderul USR.
Miruță susține însă că există și persoane care blochează activitatea instituțiilor în așteptarea unei schimbări politice.
„Da, sunt și cei care blochează tot, așteptându-și stăpânii. Este alegerea lor. Un drum în viață: de profesionist sau de sclav”, a adăugat acesta.