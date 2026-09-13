Anchetă la Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova: angajat, acuzat că și-ar fi hărțuit sexual două colege

Este anchetă de proporții după ce un angajat al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova ar fi hărțuit sexual, în repetate rânduri, două colege de serviciu. Potrivit acuzațiilor, la una dintre scene ar fi asistat mai mulți martori care, ulterior, au povestit incidentul în fața procurorului de caz.
Octavian Golli, registrator în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova este acuzat că și-ar fi agresat sexual colegele de serviciu în repetate rânduri chiar și de față cu alte persoane. La sfârșitul lunii trecute, acesta a fost trimis în judecată însă magistrații au hotărât să fie cercetat în stare de libertate.
Adus în fața magistraților, bărbatul a recunoscut faptele însă a susținut ferm că faptele sale nu sunt de o gravitate excepțională, iar cele două colege au exagerat. Totul vine după ce una dintre victimele sale a făcut o mărturie șocantă în fața magistraților
De fiecare dată când se afla în tură, cel puţin o dată pe săptămână, îmi trăgea cu mâna de bluză în zona sânilor și mă întreba dacă am sutien și chiloți pe mine. Odată l-a întrebat pe florarul pe care îl cunoștea: Ai duba goală sau ai flori în ea? Aş vrea să o bag şi eu puțin pe asta că în dubă n-are decât să stea. A declarat victima lui Octavian Golli.
Incidentul a fost ulterior confirmat de mai mulți martori care au asistat la scenă. Cealaltă victimă a declarat și ea că atunci când se întâlnea pe tură cu agresorul se simţitea intimidată, umilită și ruşinată deoarece acesta îi spunea că a venit pentru ea în scop de viol. Mai mult aceasta a declarat că îi era chiar teamă să mai vină la serviciu.
La audieri, Octavian Golli ar fi declarat că nu avea cunoștință de faptul că femeile s-au simțit intimidate de comportamentul său deoarece niciuna nu i-ar fi semnalat acest lucru. El a mai menţionat că, atunci când a fost chemat de managerul spitalului pentru a da explicații cu privire la comportamentul său a încetat să mai facă glumele respective la adresa acestora și ar fi declarat că își regretă faptele.
Potrivit presei, încă nu s-a putut confirma dacă registratorul mai activează în cadrul unității medicale după trimiterea în judecată.