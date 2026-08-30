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Actualitate· 1 min citire
Moment istoric la Craiova: Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, expusă după 4 ani de restaurare VIDEO
Publicat30 aug. 2026, 15:54
Actualizat30 aug. 2026, 15:55
SursăRealitatea PLUS
Mii de credincioși au venit astăzi la o biserică din Craiova pentru un moment aparte. După patru ani de restaurare, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost scoasă pentru prima dată în fața bisericii. Ultima restaurare importantă avusese loc în anul 1934.
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