Moment istoric la Craiova: Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, expusă după 4 ani de restaurare VIDEO

Publicat 30 aug. 2026, 15:54 Actualizat 30 aug. 2026, 15:55 Sursă Realitatea PLUS

Mii de credincioși au venit astăzi la o biserică din Craiova pentru un moment aparte. După patru ani de restaurare, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost scoasă pentru prima dată în fața bisericii. Ultima restaurare importantă avusese loc în anul 1934.

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