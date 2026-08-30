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Moment istoric la Craiova: Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, expusă după 4 ani de restaurare VIDEO

Realitatea de Craiova
Scris deRealitatea de Craiova
Publicat30 aug. 2026, 15:54
Actualizat30 aug. 2026, 15:55
SursăRealitatea PLUS

Mii de credincioși au venit astăzi la o biserică din Craiova pentru un moment aparte. După patru ani de restaurare, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost scoasă pentru prima dată în fața bisericii. Ultima restaurare importantă avusese loc în anul 1934.

Încă de dimineață, credincioșii s-au adunat în fața bisericii. Rând pe rând s-au închinat și s-au rugat în fața icoanei vechi de câteva secole.

Povestea icoanei începe cu câteva secole în urmă. Aceasta ar fi fost descoperită de un negustor într-un dud aflat pe locul actualei biserici. A luat-o acasă, însă icoana ar fi dispărut și ar fi reapărut în același copac. Din lemnul dudului ar fi fost ridicată apoi prima bisericuță.

În 1801, când o parte din Craiova a fost cuprinsă de flăcări, icoana ar fi rămas neatinsă. A supraviețuit și unui cutremur puternic, fiind găsită sub dărâmături fără să fie deteriorată.

După patru ani de restaurare, icoana a revenit în mijlocul credincioșilor, care au venit să se roage și să i se închine. 

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