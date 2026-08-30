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Economie· 1 min citire
ANPC a declanșat controale la benzinării în toată țara
Controale ANPC
Publicat30 aug. 2026, 14:37
Sursărealitatea.net
ANPC a demarat o amplă campanie de control în stațiile de distribuție a carburantului din țară, pentru a verifica respectarea prevederilor legii nr. 162/2026.
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