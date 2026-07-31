Accident grav în Dolj! Un șofer fără permis a lovit o mașină și a accidentat un copil de 13 ani pe trotuar

Publicat 31 iul. 2026, 11:22 Sursă Realitatea.Net

Un grav accident rutier s-a produs în județul Dolj, după ce un bărbat care nu deținea permis de conducere a provocat o coliziune între două autoturisme. În urma impactului, mașina acestuia a fost proiectată pe trotuar, unde a lovit un băiat de 13 ani. După producerea accidentului, șoferul a fugit de la fața locului, însă a fost identificat și reținut de polițiști.

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