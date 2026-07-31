Echipa secundă a lui Dinamo, implicată într-un accident rutier grav! Adrian Ropotan a fost resuscitat

Publicat 31 iul. 2026, 11:20 Sursă realitatea.net

Un grav accident rutier s-a produs vineri dimineață, în municipiul Câmpulung, județul Argeș. Microbuzul în care se aflau jucătorii și antrenorii echipei secunde a lui Dinamo, 16 la număr, a intrat violent într-un pom, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție din cauza numărului mare de persoane implicate.

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