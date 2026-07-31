Zi decisivă pentru România, Fitch decide astăzi noul rating de țară. Care sunt efectele retrogradării la categoria „junk”

Agenția internațională de rating Fitch urmează să anunțe vineri decizia privind calificativul suveran al României, într-un context marcat de presiuni asupra finanțelor publice și incertitudini privind consolidarea fiscală. Hotărârea va indica dacă țara noastră își menține ratingul actual, cu perspectivă negativă, sau dacă va fi retrogradată în categoria „junk”, nerecomandat.
Potrivit surselor Realitatea Plus, la nivelul Guvernului sunt analizate două scenarii: menținerea ratingului actual, cu perspectivă negativă și recomandări suplimentare privind măsurile de reducere a deficitului bugetar, sau retrogradarea României în categoria „junk”, nerecomandată investițiilor.
Ministrul Finanțelor a declarat anterior că nu poate exclude posibilitatea unei retrogradări, în condițiile în care agențiile de rating monitorizează evoluția indicatorilor fiscali și implementarea măsurilor de consolidare bugetară.
Costuri mai mari de finanțare și presiuni asupra economiei
O eventuală coborâre a ratingului în categoria „junk” ar putea conduce la majorarea costurilor de finanțare ale statului, în condițiile în care România se împrumută deja la dobânzi de peste 6%. Economiștii avertizează că o astfel de decizie ar putea alimenta presiunile inflaționiste și ar reduce apetitul investitorilor pentru titlurile de stat românești.
Sursele menționate anterior spun că unul dintre scenariile analizate de autorități vizează și posibilitatea ca, pentru o perioadă limitată, accesul României la finanțarea de pe piețele externe să devină semnificativ mai dificil. Într-un asemenea context, ar putea apărea presiuni asupra finanțării cheltuielilor publice, inclusiv pentru plata pensiilor și a salariilor, dacă nu sunt identificate surse alternative de finanțare.
Analiștii: Retrogradarea ar putea declanșa reacții în lanț
Într-un scenariu nefavorabil, România ar putea fi nevoită să apeleze din nou la sprijinul Fondului Monetar Internațional. Analiști economici apreciază că o eventuală retrogradare din partea Fitch ar putea influența și deciziile celorlalte mari agenții de rating, care urmează să revizuiască calificativul României în perioada următoare.