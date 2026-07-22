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Doi tineri, răniţi într-un scandal pe fondul unor neînţelegeri cu privire la o fată
Poliția a intervenit pentru aplanarea conflictului
Publicat22 iul. 2026, 14:36
Sursărealitatea.net
Doi tineri în vârstă de 18, respectiv 19 ani, ambii din comuna Brâncoveni, judeţul Olt, au fost răniţi în noaptea de marţi spre miercuri într-un scandal generat de neînţelegeri cu privire la o fată.
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