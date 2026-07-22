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Admitere liceu 2026: Rezultatele repartizării computerizate. Actele necesare și calendarul înscrierilor
Elevi
Publicat22 iul. 2026, 08:07
SursăRealitatea.net
Miercuri, 22 iulie, se vor publicate rezultatele repartizării computerizate la liceu pentru absolvenții claselor a VIII-a, disponibile pe platforma admitere.edu.ro și la avizierele școlilor. Elevii admiși au la dispoziție perioada 23-28 iulie pentru a-și depune dosarele de înscriere la instituțiile de învățământ unde au obținut un loc.
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