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Trenul Budapesta–București Nord, oprit între Caracal și Fărcășele după defectarea locomotivei de remorcare

tren blocat între stații

tren blocat între stații

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 12:42

Trenul Budapesta–București Nord staționează duminică între stațiile Caracal și Fărcașele, după ce locomotiva de remorcare, aflată în garanție, s-a defectat.

„Trenul IR 12079, care circulă pe relația Budapesta–București Nord, staționează în linie curentă între stațiile Caracal și Fărcașele, ca urmare a defectării accidentale a locomotivei de remorcare EA 014, aflată în perioada de garanție asigurată de SC RELOC SA Craiova”, anunță CFR Călători, potrivit News.ro.

Pentru reluarea circulației, a fost îndrumată o locomotivă de schimb.

Totodată, la fața locului se deplasează și personal de intervenție al societății care a efectuat modernizarea locomotivei și care este responsabilă pentru asigurarea mentenanței și respectarea obligațiilor de garanție.

CFR Călători își cere scuze pasagerilor pentru disconfortul creat și îi asigură că depune toate eforturile necesare pentru reluarea circulației în condiții de siguranță, în cel mai scurt timp posibil.

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