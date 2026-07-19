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Actualitate· 1 min citire
Trenul Budapesta–București Nord, oprit între Caracal și Fărcășele după defectarea locomotivei de remorcare
tren blocat între stații
Trenul Budapesta–București Nord staționează duminică între stațiile Caracal și Fărcașele, după ce locomotiva de remorcare, aflată în garanție, s-a defectat.
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