Costurile de întreținere schimbă preferințele pentru locuințe - de ce aleg românii casele din lemn economice?

Costurile tot mai ridicate la utilități îi determină pe mulți români să-și regândească planurile de locuire. Tot mai des apare întrebarea: cum poți avea confort fără cheltuieli mari? În acest context, interesul pentru casele din lemn, economice, este în creștere, mai ales pentru cei care caută un echilibru între confort și costuri.

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