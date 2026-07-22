România riscă o criză majoră pe piața carburanților. Avertismentul consultantului economic Adrian Negrescu

România riscă o criză majoră pe piața carburanților, după ce Kazahstanul, de unde provin 63% din importurile de țiței ale țării, a întrerupt livrările, avertizează Adrian Negrescu.
România riscă o criză pe piața carburanților
„România riscă o criză majoră pe piața carburanților după ce Kazahstan, de unde vin 63% din importuri, a întrerupt livrările de țiței. Piața românească a combustibililor intră într-o perioadă de criză fără precedent, după ce, începând de ieri, livrările de țiței prin sistemul Consorțiului Conductei Caspice către terminalul de la Novorossiisk au fost întrerupte. Efectele le vom simți direct la pompă. Ceea ce anticipam încă de acum câteva luni, că dacă kazahii opresc livrările riscăm să avem penurie de carburanți, riscă să devină realitate”, a scris acesta, miercuri, pe pagina sa de Facebook.
Conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC) nu mai primește petrol din Kazahstan, după ce luni a suspendat încărcările de țiței pe nave din cauza atacurilor asupra petrolierelor aflate la terminalul de la Marea Neagră, au declarat marți seara, pentru Reuters, trei surse din industrie.
De ce este importantă conducta CPC
Adrian Negrescu explică faptul că sistemul CPC reprezintă principala rută prin care Kazahstanul își exportă țițeiul către piețele internaționale. Conducta, cu o lungime de aproximativ 1.500 de kilometri, leagă zăcămintele din vestul Kazahstanului, inclusiv cele din zona Mării Caspice, de terminalul maritim de lângă portul rusesc Novorossiisk.
Prin această infrastructură sunt transportate aproximativ 80% din exporturile petroliere ale Kazahstanului, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume. În 2024, prin conducta CPC au fost transportate 63 de milioane de tone de petrol, dintre care 55 de milioane de tone au provenit din Kazahstan.
România depinde în mare măsură de petrolul kazah
Potrivit economistului, aproximativ 77% din necesarul de țiței al României este acoperit din importuri, iar aproape 63% dintre acestea provin din Kazahstan. În aceste condiții, aproximativ jumătate din țițeiul procesat în rafinăriile românești este de origine kazahă.
Restul necesarului este asigurat în principal din Azerbaidjan, Norvegia, Libia și alți furnizori.
Cele două mari rafinării din România sunt dependente de acest flux. Petromidia, controlată de compania petrolieră națională a Kazahstanului, este alimentată aproape integral cu țiței kazah, în timp ce Petrobrazi utilizează și ea petrol din Kazahstan, alături de alte surse care ajung prin Portul Constanța.
Posibile efecte: scumpiri și probleme de aprovizionare
Negrescu avertizează că orice blocaj al exporturilor din Kazahstan sau al transportului prin terminalul CPC poate afecta aprovizionarea rafinăriilor românești și întreaga piață a carburanților.
„Tocmai din acest motiv, orice perturbare a exporturilor de țiței din Kazahstan sau a transportului prin terminalul CPC de la Novorossiisk poate avea efecte semnificative asupra aprovizionării rafinăriilor românești și, implicit, asupra întregii piețe interne de carburanți – de la disponibilitatea efectivă a motorinei și benzinei, până la prețul final plătit de șoferi la pompă”, susține economistul.
Apel pentru măsuri urgente
Consultantul economic consideră că Parlamentul ar trebui să trateze cu prioritate problema aprovizionării cu carburanți și să analizeze declararea stării de urgență energetică.
„Dacă autoritățile de la București nu vor lua urgent măsuri, riscăm să ne trezim cu o criză a carburanților cum n-am mai avut până acum. (...) În scenariul în care kazahii vor continua blocada, nu este exclus să ajungem la restricționarea consumului dacă nu vom găsi surse alternative de petrol și mai ales de motorină, acolo unde importăm 80% din necesar”, a conchis Adrian Negrescu.