Lia Olguța Vasilescu anunță că merge în instanță după acuzațiile lansate la adresa sa și a familiei: „A declanșat o campanie furibundă”

Lia Olguța Vasilescu a anunțat că va depune în instanță o acțiune împotriva unei persoane pe care o acuză că ar controla mai multe site-uri și conturi de pe rețelele sociale folosite într-o campanie de denigrare la adresa sa și a familiei sale.
Primarul Craiovei susține că, în ultimele săptămâni, au fost răspândite în spațiul public mai multe informații false, fără ca acestea să fie susținute de dovezi.
Lia Olguța Vasilescu anunță că va depune o acțiune în instanță
Edilul afirmă că persoana împotriva căreia va deschide procesul ar controla o întreagă rețea de site-uri, dar și conturi de Facebook și TikTok. Potrivit acesteia, prin intermediul lor ar fi fost lansată o campanie îndreptată împotriva sa și a familiei sale.
„Am formulat o acțiune în instanță, pe care o depun mâine, împotriva unui individ care controlează o rețea întreagă de site-uri si conturi de Facebook și TikTok și care, de câteva săptămâni, a declanșat o campanie furibundă contra mea și a familiei mele. Fără vreo dovadă, cât de mică, aruncă în spațiul public minciuni atât de gogonate, încât nu poți să nu te întrebi ce sau cine se ascunde în spatele acestui tăvălug de inepții”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.
Primarul Craiovei respinge acuzațiile privind transferurile de bani
Lia Olguța Vasilescu susține că în materialele apărute online sunt menționate bănci cu care nu ar fi avut niciodată legături, dar și presupuse transferuri de bani, sume în numerar sau tranzacții cu criptomonede.
Aceasta spune că a fost acuzată inclusiv că ar fi trimis bani către fondatorul Telegram prin paradisuri fiscale, acuzație pe care o respinge.
„Sunt amestecate bănci cu care nu am avut vreodată nicio legătură și care sper că vor reacționa pentru a-și apăra reputația, sume exorbitante cash sau în crypto monede și chiar magnatul de la Telegram, despre a cărui existență nici nu știam până să aflu de la mincinosul respectiv că îi transmit bani prin paradisuri fiscale ca să îl îmbogățesc. Eu pe el”, scrie edilul în aceeași postare.
Olguța Vasilescu respinge și acuzațiile la adresa unei angajate din primărie
Primarul Craiovei afirmă că în postările respective apar și informații false despre o angajată a instituției. Potrivit acesteia, femeia este prezentată drept șefă la achiziții, deși nu ar fi ocupat niciodată această funcție, și este asociată cu presupuse afaceri din domeniul urbanismului, unde nu ar fi lucrat.
„La fel, aflu că o doamnă din primărie, care nu a fost vreodată și nu e șefă la achiziții, face nu știu ce alte afaceri necurate la… urbanism. Nici acolo nu a lucrat măcar vreo zi, dar poate adevărul să strice asemenea compuneri școlare SF? Sper să îl dea și ea în judecată! P. S. Știe cineva cine e Bilal sau ce fumează?”