PARADOXUL DE LA ORADEA | „Premierul austerității” Ilie Bolojan a inaugurat o creșă la preț de hotel de lux. Un singur loc a costat peste 60.000 de euro

Publicat 12 iul. 2026, 13:08 Sursă Realitatea.Net

Paradoxul „premierului austerității”: Ilie Bolojan, politicianul care și-a clădit imaginea pe gestionarea drastică a banului public, se află în centrul unei controverse majore chiar în fieful său. Sâmbătă, în Oradea — orașul pe care l-a condus timp de 12 ani —, a fost inaugurată o creșă de doar 40 de locuri, al cărei cost de construcție rivalizează cu cel al unui hotel de lux. Factura totală se ridică la 12 milioane de lei, ceea ce înseamnă o cheltuială record de 300.000 de lei pentru fiecare loc alocat unui copil.

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