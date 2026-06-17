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Accident rutier în Craiova. O tânără de 19 ani a fost rănită după ce a lovit un stâlp
FOTO: Captură video
O tânără de 19 ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în Craiova.
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