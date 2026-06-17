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Accident rutier în Craiova. O tânără de 19 ani a fost rănită după ce a lovit un stâlp

FOTO: Captură video

FOTO: Captură video

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 17 iun. 2026, 09:09

O tânără de 19 ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în Craiova.

Șoferița, care obținuse permisul de conducere cu aproximativ o lună înainte, a pierdut controlul autoturismului și a intrat într-un stâlp aflat pe marginea drumului. Impactul a fost puternic, iar stâlpul s-a rupt și s-a prăbușit peste mașină.

Din fericire, tânăra nu a suferit răni grave, ci doar leziuni ușoare, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au testat-o cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, ceea ce înseamnă că nu consumase alcool înainte de a se urca la volan.

În urma accidentului, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs evenimentul rutier.

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