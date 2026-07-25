Advertising
Actualitate· 1 min citire
Navă avariată de o dronă, acostată în Portul Constanța. Doi marinari au murit în atacul de lângă Odesa
Navă
Nava comercială Inase, avariată în urmă cu șase zile într-un atac cu dronă asupra portului ucrainean Pivdennîi, a ajuns în Portul Constanța. Imaginile surprinse la fața locului arată o gaură de mari dimensiuni în suprastructura vasului, produsă de explozie.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:20Traseul periculos al dronelor din România: Una a trecut peste case în Deltă, alta a zburat în zigzag spre Capitală
- 11:33Tragedie la pescuit în Dolj. Un bărbat a murit înecat după ce a intrat în baltă să-și recupereze lansetele
- 09:30MApN, după doborârea unei noi drone intrate ilegal în spațiul aerian al României: resturile aparatului sunt căutate într-o zonă nepopulată
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News