Ana Maria Păcuraru, după a doua dronă doborâtă în numai două zile în România: „Radu Miruță confirmă oficial!”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 iul. 2026, 09:23

Jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a comentat cel mai recent incident privind securitatea spațiului aerian al României, după ce ministrul Radu Miruță, a anunțat public doborârea unei noi drone în apropierea graniței țării.

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