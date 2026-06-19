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Percheziții de amploare în Craiova, într-un dosar de violență și amenințare

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 19 iun. 2026, 11:31

Nouă percheziții domiciliare au loc vineri dimineață în municipiul Craiova, în cadrul a două dosare penale ce vizează infracțiuni de lovirea sau alte violențe și amenințare.

"În această dimineaţă, poliţiştii Secţiilor 1 si 3 Poliţie Craiova au pus în executare 9 mandate de percheziţie domiciliară, toate în municipiul Craiova", a transmis vineri IPJ Craiova.

Percheziţiile au loc în cadrul a două dosare penale aflate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în care se desfăţoară cercetări vizând infracţiunile de lovirea sau alte violenţe şi ameninţare.

"Activităţile urmăresc administrarea probatoriului in cele două cauze, identificarea persoanelor bănuite de comiterea faptelor şi luarea măsurilor legale", precizează sursa citată.

La acţiune participă şi poliţişti din cadrul Secţiilor 2, 4, 5 şi 6 Craiova, Biroului de Investigaţii Criminale, Biroului Centru Universitar şi Serviciului Criminalistic, luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, dar şi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj şi Grupării de Jandarmi Mobile Craiova.

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