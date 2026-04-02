Rafila își apără deciziile ministeriale din perioada pandemiei: "România nu putea cumpăra încă 29 de milioane de doze de vaccin anti-Covid"

Alexandru Rafila: „Nu puteam bloca bugetul sănătății în stocuri inutile”.

Fost ministru al Sănătății, Alexandru Rafila susține că decizia de a renunța la achiziția celor 29 de milioane de doze de vaccin anti-Covid a fost una „corectă și responsabilă”, în contextul scandalului legat de contractele încheiate de Guvernul României și compania Pfizer în timpul pandemiei.

Un tribunal belgian a decis că statul român trebuie să plătească 600 de milioane de euro pentru o tranșă de doze comandată și pe care ulterior a refuzat-o din cauza cererii scăzute.

Într-o reacție publică, social-democratul afirmă că, la preluarea mandatului, Ministerul Sănătății se confrunta deja cu o situație dificilă: milioane de doze de vaccin aflate în stoc, multe dintre ele expirate, dar și un angajament suplimentar de achiziție pentru alte 39 de milioane de doze, semnat în mai 2021.

Potrivit fostului ministru, între timp, interesul populației pentru vaccinare a scăzut semnificativ, pe fondul modificării contextului epidemiologic, al apariției noilor variante virale și al reticenței unei părți a societății față de imunizare.

Alexandru Rafila susține că acceptarea livrării integrale a vaccinurilor contractate ar fi însemnat costuri uriașe pentru statul român, fără beneficii reale pentru sistemul sanitar sau pentru pacienți.

„Decizia de a nu mai cumpăra 29 de milioane de doze de vaccin COVID-19, pe care România nu le putea utiliza, a fost una corectă”, afirmă acesta, adăugând că ar fi fost „profund greșit” ca bugetul sănătății să fie blocat în stocuri care, ulterior, ar fi ajuns să fie distruse.

Fostul ministru arată că România a încercat să reducă pierderile prin revânzarea unei părți din doze către alte state, precum Germania și Ungaria, dar și prin donații către țări care aveau nevoie de vaccinuri. În total, spune el, au fost valorificate peste 7,5 milioane de doze.

Chiar și așa, o parte importantă a stocurilor a expirat și a trebuit distrusă, ceea ce a generat costuri suplimentare pentru stat.

Negocieri cu Pfizer și Comisia Europeană

Alexandru Rafila afirmă că Ministerul Sănătății a purtat mai multe runde de negocieri atât cu compania Pfizer, cât și cu reprezentanții Comisiei Europene, în încercarea de a găsi o soluție pentru cele 29 de milioane de doze rămase nealocate din contractul inițial.

Fostul ministru spune că a participat direct la aceste discuții și că l-a informat constant pe premierul de la acea vreme, Nicolae Ciucă, în legătură cu evoluția negocierilor. De asemenea, susține că a cerut sprijinul comisarului european pentru sănătate, Stella Kyriakides, în condițiile în care și alte state membre, precum Polonia și Ungaria, se confruntau cu probleme similare.

Potrivit lui Alexandru Rafila, negocierile nu au dus însă la un rezultat favorabil pentru România, iar compania Pfizer a inițiat ulterior acțiuni juridice după ce statul român nu a mai comandat dozele prevăzute pentru anii 2022 și 2023. În schimb, spune fostul ministru, compania Moderna ar fi renunțat la pretenții într-o situație comparabilă.

Rafila: Banii trebuiau direcționați către spitale și servicii medicale

În argumentația sa, Alexandru Rafila susține că o eventuală continuare a achizițiilor ar fi adus nu doar costuri de cumpărare, ci și probleme logistice, inclusiv lipsa capacității de stocare și cheltuieli suplimentare pentru neutralizarea vaccinurilor expirate.

„Nu puteam semna, în tăcere, plăți uriașe fără beneficii reale pentru pacienții români”, afirmă fostul ministru, subliniind că fondurile publice trebuiau direcționate către spitale, infrastructură medicală și servicii de sănătate.

Alexandru Rafila își leagă această decizie de investițiile pe care susține că le-a promovat în timpul mandatului: construcția și modernizarea unor spitale și secții, dezvoltarea centrelor pentru mari arși, extinderea capacității ATI și oncologie, dotarea spitalelor județene și municipale, precum și finanțarea programelor de screening și a centrelor comunitare.

Scandal politic și juridic

Reacția fostului ministru vine într-un context sensibil, în care tema achizițiilor de vaccinuri anti-COVID a revenit în prim-planul dezbaterii publice și politice, pe fondul anchetelor și controverselor legate de dimensiunea contractelor semnate în timpul pandemiei.

Alexandru Rafila delimitează deciziile luate în mandatul său de angajamentele asumate anterior și subliniază că refuzul de a continua achiziția a fost o măsură de protejare a interesului public.

„A apăra interesul României în fața unui contract disproporționat nu este un gest populist, ci unul de responsabilitate”, conchide fostul ministru al Sănătății.

Actual titular al portofoliului, Alexandru Rogobete consideră că a treia înțelegere încheiată de România cu Pfizer a fost semnată „fără o fundamentare clară a nevoii”, iar volumele asumate au fost „supraevaluate”.

În opinia sa, acea cantitate nu mai avea legătură cu realitatea epidemiologică și cu necesarul de sănătate publică.

Într-o conferință de presă, ministrul a apreciat că întreaga campanie de vaccinare anti-Covid a reprezentat „un eșec” și a arătat că numărul de doze contractate doar de la Pfizer depășea semnificativ populația României, inclusiv dacă s-ar fi luat în calcul administrarea rapelurilor.

„Se vede de la distanță că dozele de vaccin doar de la Pfizer depășesc cu mult populația României, inclusiv cu rapel”, a afirmat Alexandru Rogobete.