Eurovision 2026 | Piesa câștigătoare a fost produsă de un român

Bulgaria a câștigat pentru prima dată concursul Eurovision, cu piesa "Bangaranga, un imn al petrecerii şi al emancipării.

Dara, în vârstă de 27 de ani, a câştigat cu 516 puncte, devansându-l pe reprezentantul Israelului, Noam Bettan, care a obţinut 343 de puncte, în cadrul celei de-a 70-a ediţii a concursului.

România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul al treilea, cu 296 de puncte, la finala care s-a desfăşurat la Viena.

În spatele unuia dintre cele mai mari succese ale ediției se află și un român: compozitorul Monoir, pe numele său real Cristian Tarcea, coautor al piesei care a cucerit publicul Eurovision. Artistul spune că melodia a fost gândită ca un mesaj despre libertate, energie și distracție, transmite TVR Info.

Conform tradiției competiției, ediția de anul viitor a Eurovision va avea loc în Bulgaria.

„Secretul este să faci ceva nebun, să-ți placă și să îi faci pe oameni să se simtă bine. Așa s-a născut «Bangaranga», din ideea de a face ceva care să te facă să te simți liber, să te distrezi, să te simți bine. Cred că energia asta s-a transmis mai departe”, a declarat Cristian Tarcea.