Demascarea lui Becali, Alexandra Păcuraru face dezvăluirile momentului la Realitatea Plus - EXCLUSIV

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, demască ultimele atacuri ale lui Gigi Becali, în condițiile în care omul de afaceri a pierdut dreptul de utilizare a numelui „Steaua” și ar trebui să plătească zeci de milioane de euro. Alexandra Păcuraru a devoalat amenințările și tentativele de intimidare pe care controversatul om de afaceri le-ar fi lansat nu doar la adresa ei, ci și a altor oameni care stăteau în calea intereselor sale. Solicitat să ofere un drept la replică, Becali a preferat, în stilul caracteristic, să lanseze injurii la adresa jurnaliștilor Realitatea Plus.

"Eram aici, exact în acest platou de televiziune, alături de tine, când m-am uitat în cameră și am transmis domnului „Iuda Becali” că adevărul va ieși la lumină și acele dosare vor ieși de la sertare și iată că se face dreptate.

Acuzațiile privind activitatea lui „Iuda Becali”

Acest om de nimic, suntem în postul Paștelui, nu trebuie să ne coborâm la nivelul lui să răspundem cu cuvintele lui. Acest om nu a muncit o zi în viața lui. Tot ceea ce a făcut, a făcut prin mișmașuri, prin furturi. Așa a furat și Steaua de la MApN. Acum are 37 de milioane de euro de dat înapoi. Dacă aș fi în locul domnului ministru al Apărării, aș pune și penalizări, pentru că FCSB nu a fost niciodată Steaua.

Amenințări și șantaj

El este mult prea mizerabil ca să-l poți ataca. A îndrăznit să mă șantajeze, a îndrăznit să mă amenințe și când știa că sunt singură în Istanbul cu fiul meu, i-am spus că nu poate merge mai departe.

Plângerile depuse la DIICOT și instanță

Săptămâna trecută am depus prima plângere la DIICOT pe numele lui și al fiicei sale, Teodora Becali, pentru furtul de 300 de hectare din Popești-Leordeni. 300 de hectare pe care ei le-au transformat în businessul lor de familie. Apoi, acest „Iuda Becali” o să vină în fața instanței și să spună dacă femeia lui este sau nu este complice atunci când el sună și face intimidări la telefon.

Mâine voi merge la tribunal să depun o altă plângere împotriva lui Gigi Becali și îi voi cere despăgubiri. Apoi, săptămâna viitoare voi depune o a treia plângere împotriva lui și a nevestei sale.

Steaua și recuperarea identității

Până atunci, vă spun public așa: Steaua își va redobândi demnitatea. Clubul Steaua va redeveni clubul poporului. Ceea ce a făcut acest „Iuda”, ați văzut, pe tot ce a pus mâna a distrus. A distrus fotbalul românesc.

Sprijin pentru suporterii intimidați

Am vorbit cu șefi de galerie care nu au ieșit ani de zile din casă din cauza acestui „Iuda”, pentru că erau amenințați cu moartea, așa cum a fost și domnul Talpan, așa cum am fost și eu, așa cum sunt toți cei… Bineînțeles, și eu îi încurajez să iasă public. Da. Îi ajutăm noi cu avocatul, dar sunt avocați pro bono care vor să se implice, să-i reprezinte în instanță și acest „Iuda” să plătească, că a produs numai nenorociri", a afirmat Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea.

Reacția lui George Becali

