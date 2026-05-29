Atacul cu dronă de la Galați, în presa franceză: „Incident grav pe teritoriul unei țări NATO. O escaladare iresponsabilă!”

Explozia dronei rusești care a lovit un bloc de zece etaje din Galați a devenit subiect major în presa franceză, care subliniază gravitatea situației și riscul unei escaladări în proximitatea NATO. Incidentul s‑a produs în noaptea de joi spre vineri, când o dronă lansată de armata rusă a pătruns în spațiul aerian românesc și s‑a prăbușit pe acoperișul unui bloc din sudul orașului Galați, provocând o explozie și rănind două persoane.

Presa franceză tratează pe larg subiectul, considerându‑l unul dintre cele mai serioase incidente produse pe teritoriul unei țări membre NATO de la începutul războiului din Ucraina.

Cotidianul francez Le Monde notează că:

„O dronă rusească s‑a prăbușit pe un imobil rezidențial din România, rănind două persoane, a anunțat Ministerul român al Apărării. Este pentru prima dată când un astfel de aparat cade pe o clădire rezidențială, într‑o țară membră NATO.”

Cotidianul amintește că incursiunile de drone în România au fost detectate și anterior, însă niciuna nu a provocat pagube directe asupra unei clădiri de locuit.





France Info: „România denunță o escaladare iresponsabilă”

Postul public France Info relatează că Ministerul român al Apărării a confirmat impactul și a condamnat ferm acțiunea Rusiei, pe care o denunță ca fiind o ‘escaladare iresponsabilă’.”

France Info amintește că două persoane au fost rănite ușor și că incidentul a avut loc în contextul unui nou val de atacuri asupra Ucrainei, însoțit de o alertă aeriană generală.

Le Figaro: „O gravă și iresponsabilă escaladare”

Le Figaro publică imagini cu incendiul de pe acoperișul blocului și reia poziția oficială a Bucureștiului:

„România, țară membră NATO, denunță o gravă și iresponsabilă escaladare din partea Rusiei.”

Presa franceză subliniază că incidentul de la Galați are loc în timp ce Rusia intensifică atacurile asupra sudului Ucrainei, inclusiv asupra regiunii Zaporijjia, unde autoritățile locale au raportat răniți și incendii provocate de drone.