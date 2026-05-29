Nicușor Dan a convocat CSAT pentru ora 11.00. Mesaj fără precedent după incidentul care a zguduit Galațiul

Sursă: realitatea.net

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după incidentul fără precedent petrecut la Galați, unde o dronă rusească de atac s-a prăbușit pe un bloc de locuințe. Șeful statului a anunțat convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a transmis că România va adopta măsuri proporționale în raport cu Federația Rusă.

Într-un mesaj public, președintele a descris evenimentul drept cel mai grav incident care a afectat teritoriul național de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Ședință de urgență la CSAT

Potrivit șefului statului, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a fost convocat pentru ora 11.00, tema principală fiind analiza consecințelor produse de căderea dronei pe teritoriul României.

„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă.”

Președintele a transmis, în același timp, un mesaj pentru persoanele afectate de incidentul din Galați.

„Gândul meu se îndreaptă, în primul rând, către persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case. Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român.”

„Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm”

În evaluarea președintelui, amploarea și gravitatea incidentului reclamă un răspuns coordonat atât la nivel intern, cât și împreună cu aliații și partenerii internaționali ai României.

„Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură — la nivel național, aliat și internațional.”

Șeful statului a indicat direct Federația Rusă drept responsabilă pentru ceea ce s-a întâmplat la Galați.

„Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni.”

De ce nu a fost doborâtă drona

În mesajul său, președintele a abordat și una dintre întrebările care au apărut imediat după incident: de ce aparatul de zbor nu a fost distrus înainte de impact.

Potrivit acestuia, Forțele Armate Române au respectat procedurile stabilite pentru astfel de situații și au avut ordin să intervină imediat ce ar fi existat condiții care să elimine riscul unor victime la sol.

„Forțele Armate Române au acționat respectând procedurile care au fost stabilite pentru astfel de situații, având ordinul ferm de a doborî drona de îndată ce condițiile ar fi permis o astfel de operațiune fără riscul producerii de victime sau distrugeri la sol.”

Șeful statului a prezentat și detalii despre misiunea de monitorizare desfășurată de aviația militară.

„După ce radarele armatei au detectat drona la intrarea în spațiul aerian național, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și un elicopter IAR-330 SOCAT au urmărit drona în spațiul aerian național. Decizia de a nu angaja ținta a fost luată pentru că nu au existat condițiile care să permită distrugerea ei fără riscul periclitării accentuate a siguranței populației civile.”

Trei măsuri deja puse în aplicare

Președintele a anunțat că România a trecut deja la implementarea unor măsuri concrete ca reacție la incidentul produs la Galați.

Prima dintre acestea vizează informarea aliaților.

„1. Informarea aliaților - Toți aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană au fost informați despre incident. Comunicarea cu structurile militare aliate este în desfășurare în timp real.

2. Capabilități antidrone aliate suplimentare - România a solicitat formal ca aliații să deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrone suplimentare, pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic al Alianței, în conformitate cu instrucțiunile SACEUR.

3. Sesizarea Consiliului de Securitate al ONU - România va informa oficial Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la această încălcare brutală și repetată a dreptului internațional de către Federația Rusă”, a scris Nicușor Dan în postarea sa.

Autoritățile au fost mobilizate după incident

În paralel cu măsurile diplomatice și militare, instituțiile statului au fost activate pentru gestionarea efectelor produse de căderea dronei.

Potrivit președintelui, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență și Serviciul Român de Informații au fost mobilizate și colaborează cu autoritățile locale din Galați.

„Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență, Serviciul Român de Informații au fost mobilizate. Alături de autoritățile locale gălățene, gestionează la fața locului consecințele incidentului.”

A fost deschisă o anchetă

Șeful statului a precizat că au fost dispuse verificări complete pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care drona a ajuns pe teritoriul României.

„A fost declanșată o anchetă completă privind împrejurările căderii dronei și au fost dispuse expertize tehnice pentru recuperarea fragmentelor în vederea identificării precise a tipului de armament și a traiectoriei.”

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a primit sarcina de a pregăti un set de măsuri privind relația cu Federația Rusă.

„Am cerut Ministerului Afacerilor Externe să prezinte neîntârziat o serie de măsuri de luat în privința relației cu Federația Rusă, proporționale cu această situație atât de gravă.”

„România nu va accepta sub nicio formă”

În partea finală a mesajului, președintele a reafirmat angajamentele României ca stat membru NATO și a transmis că protejarea cetățenilor și a teritoriului național rămâne prioritatea principală.

„România este un stat membru al NATO și nu va accepta, sub nicio formă, ca războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei să se transfere asupra cetățenilor săi. Apărarea teritoriului național și a cetățenilor României rămâne datoria mea supremă, prevăzută de Constituție. Este o datorie a cărei îndeplinire o asumăm împreună cu aliații noștri, iar astăzi, ca în fiecare zi, suntem mai puternici împreună.”

Președintele a subliniat și că sprijinul acordat Ucrainei va continua.

„Sprijinul României pentru Ucraina — politic, umanitar, militar și pe drumul integrării europene — rămâne neclintit. Cu cât Rusia continuă acest război, cu atât mai limpede devine necesitatea ca el să fie încheiat printr-o pace justă și durabilă, care să respecte suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei.”