Cristian Chivu, desemnat antrenorul sezonului în Serie A după ce a câștigat eventul cu Inter Milano

Antrenorul român Cristian Chivu a fost desemnat, vineri, antrenorul sezonului în Serie A, după ce a reușit performanța remarcabilă de a câștiga eventul, Scudetto și Coppa Italia, cu Inter Milano în primul său sezon complet pe banca unei echipe profesioniste.

Premiul a fost acordat de un juriu format din redactori ai ziarelor sportive italiene, care i-au evaluat pe antrenorii din Serie A în baza unor criterii tehnice și sportive, a calității jocului echipelor lor, dar și a conduitei și fair-play-ului demonstrat pe parcursul meciurilor.

Luigi De Siervo, CEO Serie A: „Chivu a demonstrat imediat ADN-ul de câștigător pe care îl poseda și ca jucător”

„Sezonul lui Cristian Chivu la conducerea echipei Inter a fost pur și simplu extraordinar. În primul său an când a condus o echipă profesionistă încă de la începutul sezonului, Chivu a demonstrat imediat ADN-ul de câștigător pe care îl poseda și ca jucător, îndrumându-și jucătorii să practice un fotbal solid, dar proactiv, ceea ce i-a determinat pe Nerazzurri să termine sezonul cu o medie de peste două goluri pe meci și o diferență de aproximativ 30 de goluri față de echipa clasată pe locul doi. Lui Chivu i-au trebuit doar 48 de meciuri în Serie A ca antrenor pentru a deveni Campion al Italiei, al doilea după Mourinho în era de trei puncte, iar prin cucerirea Coppei Italia, alături de Il Scudetto, a devenit singurul manager care a reușit această dublă istorică în primul său sezon la Inter. Aceste cifre și recorduri confirmă locul pe bună dreptate al lui Cristian Chivu printre marii antrenori din Serie A”, a declarat Luigi De Siervo, CEO al Lega Calcio Serie A.

Trofeul îi va fi înmânat lui Chivu înaintea meciului Bologna – Inter, programat pe stadionul Renato Dall'Ara din Bologna, în ultima etapă a campionatului.