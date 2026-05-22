Polonia salută decizia SUA de a trimite 5.000 de militari: „Alianțele bune se bazează pe cooperare”

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a salutat decizia anunțată de Donald Trump privind trimiterea a 5.000 de militari americani pe teritoriul polonez, subliniind importanța parteneriatului strategic dintre cele două state.

Șeful statului polonez a mulțumit public președintelui american pentru sprijin și a evidențiat rolul relației bilaterale în consolidarea securității regionale.

„Îi mulțumesc președintelui Statelor Unite, Donald J. Trump, pentru prietenia sa față de Polonia și pentru deciziile a căror importanță practică o vedem astăzi cu deplină claritate. Securitatea Poloniei și a poporului polonez reprezintă prioritatea mea principală!”, a scris Karol Nawrocki pe platforma X.

Acesta a subliniat, de asemenea, că parteneriatele solide se bazează pe cooperare și respect reciproc, definind alianța cu Statele Unite drept un element esențial al securității Poloniei și al stabilității europene.

„Alianțele bune sunt cele bazate pe cooperare, respect reciproc și angajament față de securitatea noastră comună”, a adăugat președintele polonez.

Declarațiile vin după ce Donald Trump a anunțat public, pe platforma sa de social media, intenția de a suplimenta prezența militară americană în Polonia, invocând relațiile bune cu noul lider de la Varșovia și cooperarea bilaterală în domeniul securității.