Actualitate· 1 min citire

Ancheta ar putea fi extinsă în cazul tinerei ucise în Bihor. Medicii legiști au descoperit urme clare de violență sexuală pe trupul victimei

22 mai 2026, 11:56
Alessia, tânăra ucisă de un recidivist. Sursa foto: BZI.ro

Alessia, tânăra ucisă de un recidivist. Sursa foto: BZI.ro

Realitatea de CraiovaArticol scris de Realitatea de Craiova

Apar informații noi în cazul crimei din Bihor, unde o tânără de 18 ani a fost ucisă de un recidivist eliberat condiționat din închisoare. Potrivit datelor noi apărute, ancheta ar putea fi extinsă după rezultatele preliminare ale autopsiei.

Conform avocatului Adrian Cuculis, medicii legiști ar fi descoperit urme clare de violență sexuală pe corpul victimei. În aceste condiții, procurorul de caz ar fi dispus extinderea cercetărilor pentru agresiune sexuală, existând suspiciuni legate de o posibilă tentativă de viol.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat înaintea crimei și dacă încadrarea juridică a faptei va fi modificată și extinsă la infracțiunea de viol.

Suspectul și-a recunoscut atacul

Bărbatul acuzat de crimă este arestat preventiv și, potrivit informațiilor apărute până acum, și-ar fi recunoscut atacul. Cazul a stârnit revoltă la nivel național, mai ales după ce s-a aflat că suspectul avea antecedente grave și fusese eliberat condiționat înainte de comiterea crimei.

Citește și:

Mai multe articole despre

crima

Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News

Economie

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe