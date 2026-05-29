Produs retras de urgență din magazinele Profi din cauza contaminării cu o bacterie periculoasă. Clienții sunt rugați să îl returneze imediat

Un produs alimentar comercializat în magazinele Profi a fost retras de pe rafturi după ce analizele au indicat prezența unei bacterii periculoase pentru sănătate. Autoritățile îi avertizează pe consumatori să nu consume produsul și să îl returneze în magazine, unde vor primi înapoi întreaga sumă achitată.

Măsura a fost anunțată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și a fost inițiată de producător în regim voluntar, ca măsură de precauție.

Salată de icre retrasă de la vânzare

Produsul vizat de rechemare este „Gustări Pescărești – Salată de icre cu hering și ceapă”, în ambalaj de 70 de grame, fabricat de NEGRO 2000 SRL.

Retragerea vizează lotul cu numărul 1363PB, care are înscrisă pe ambalaj data de expirare 25 iunie 2026.

Bacteria depistată în produs

Potrivit informațiilor comunicate de ANSVSA, decizia de retragere a fost luată după identificarea bacteriei Listeria monocytogenes în produsul respectiv.

Autoritățile recomandă tuturor persoanelor care au achiziționat produsul din lotul menționat să nu îl consume.

Acțiunea are caracter preventiv și urmărește protejarea sănătății consumatorilor.

Clienții își pot recupera banii

Persoanele care au cumpărat produsul îl pot returna în orice magazin Profi, urmând să primească integral contravaloarea acestuia.

Pentru restituirea banilor este necesară prezentarea bonului fiscal, au precizat reprezentanții companiei.

În ce județe a fost distribuit produsul

Conform datelor transmise de ANSVSA, produsul rechemat a fost distribuit în mai multe unități Profi din următoarele județe:

Prahova

Giurgiu

Teleorman

Călărași

Dâmbovița

Buzău

Argeș

Ialomița

Brăila

Autoritățile recomandă consumatorilor care au cumpărat salata de icre din lotul indicat să verifice eticheta produsului și să îl returneze dacă acesta se află în posesia lor.