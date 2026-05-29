România închide Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa și îl declară pe consul persona non grata

Sursă: realitatea.net

Ședința de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a încheiat în jurul orei 13:30, după aproximativ două ore și jumătate. Nicușor Dan a prezentat concluziile ședinței de urgență.

„Am avut noaptea trecută un incident grav în care doi cetățeni români și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Faţă de această situaţie, consulul general al Federaţiei Ruse la Constanţa a fost declarat persoană non-grata şi Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa, se va închide”, a spus Nicușor Dan în deschiderea conferinței de presă.

”Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici și lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia față de acest incident. Acum cetățenii români pot să vadă cine e pro-occidental și cine mimează pro-occidentalismul.

Am avut o dronă rusă, Geran-2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României.

Vreau să mulțumesc pentru solidaritate partenerilor, manifestată atât individual cât și în cadrul formatelor multilaterale, partenerilor din Uniunea Europeană, partenerilor din NATO. Asta dovedește că există o solidaritate și o unitate euroatlantică.

În ceea ce privește capabilitățile României față de acest tip de incidente, vreau să vă informez că în cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente.

Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina, semnat în urmă cu trei luni, pe producția comună de drone. Programele Safe și Ucraina au o parte comună. Avem un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități, evident, antidrone. Și până când aceste echipamente vor fi livrate, avem acorduri și bilaterale și în cadrul NATO cu parteneri pentru echipamente care să fie prezente în România.

Unele au venit, altele urmează să vină și în discuția pe care am avut-o cu secretarul general NATO am insistat pentru urgentare și a fost absolut de acord ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România.

Și ultimul lucru, am discutat în CSAT și de apărare civilă. Reacția pe zona de apărare civilă de azi noapte a fost una foarte rapidă și domnul ministrul de Interne ne-a prezentat măsurile care au fost deja luate pentru toată zona potențial afectată, sporire de număr de oameni și toate celelalte măsuri. Deci pe zona aceasta suntem pregătiți. Mulțumesc”, a spus președintele României.

Ședința de Urgență CSAT s-a încheiat. Președintele va face declarații de presă în jurul orei 14.30.

În evaluarea președintelui, amploarea și gravitatea incidentului reclamă un răspuns coordonat atât la nivel intern, cât și împreună cu aliații și partenerii internaționali ai României.

„Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură — la nivel național, aliat și internațional.”

Șeful statului a indicat direct Federația Rusă drept responsabilă pentru ceea ce s-a întâmplat la Galați.

„Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni.”

De ce nu a fost doborâtă drona

În mesajul său, președintele a abordat și una dintre întrebările care au apărut imediat după incident: de ce aparatul de zbor nu a fost distrus înainte de impact.

Potrivit acestuia, Forțele Armate Române au respectat procedurile stabilite pentru astfel de situații și au avut ordin să intervină imediat ce ar fi existat condiții care să elimine riscul unor victime la sol.

„Forțele Armate Române au acționat respectând procedurile care au fost stabilite pentru astfel de situații, având ordinul ferm de a doborî drona de îndată ce condițiile ar fi permis o astfel de operațiune fără riscul producerii de victime sau distrugeri la sol.”

Șeful statului a prezentat și detalii despre misiunea de monitorizare desfășurată de aviația militară.

„După ce radarele armatei au detectat drona la intrarea în spațiul aerian național, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și un elicopter IAR-330 SOCAT au urmărit drona în spațiul aerian național. Decizia de a nu angaja ținta a fost luată pentru că nu au existat condițiile care să permită distrugerea ei fără riscul periclitării accentuate a siguranței populației civile.”

Trei măsuri deja puse în aplicare

Președintele a anunțat că România a trecut deja la implementarea unor măsuri concrete ca reacție la incidentul produs la Galați.

Prima dintre acestea vizează informarea aliaților.

„1. Informarea aliaților - Toți aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană au fost informați despre incident. Comunicarea cu structurile militare aliate este în desfășurare în timp real.

2. Capabilități antidrone aliate suplimentare - România a solicitat formal ca aliații să deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrone suplimentare, pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic al Alianței, în conformitate cu instrucțiunile SACEUR.

3. Sesizarea Consiliului de Securitate al ONU - România va informa oficial Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la această încălcare brutală și repetată a dreptului internațional de către Federația Rusă”, a scris Nicușor Dan în postarea sa.

Autoritățile au fost mobilizate după incident

În paralel cu măsurile diplomatice și militare, instituțiile statului au fost activate pentru gestionarea efectelor produse de căderea dronei.

Potrivit președintelui, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență și Serviciul Român de Informații au fost mobilizate și colaborează cu autoritățile locale din Galați.

„Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență, Serviciul Român de Informații au fost mobilizate. Alături de autoritățile locale gălățene, gestionează la fața locului consecințele incidentului.”

A fost deschisă o anchetă

Șeful statului a precizat că au fost dispuse verificări complete pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care drona a ajuns pe teritoriul României.

„A fost declanșată o anchetă completă privind împrejurările căderii dronei și au fost dispuse expertize tehnice pentru recuperarea fragmentelor în vederea identificării precise a tipului de armament și a traiectoriei.”

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a primit sarcina de a pregăti un set de măsuri privind relația cu Federația Rusă.

„Am cerut Ministerului Afacerilor Externe să prezinte neîntârziat o serie de măsuri de luat în privința relației cu Federația Rusă, proporționale cu această situație atât de gravă.”

„România nu va accepta sub nicio formă”

În partea finală a mesajului, președintele a reafirmat angajamentele României ca stat membru NATO și a transmis că protejarea cetățenilor și a teritoriului național rămâne prioritatea principală.

„România este un stat membru al NATO și nu va accepta, sub nicio formă, ca războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei să se transfere asupra cetățenilor săi. Apărarea teritoriului național și a cetățenilor României rămâne datoria mea supremă, prevăzută de Constituție. Este o datorie a cărei îndeplinire o asumăm împreună cu aliații noștri, iar astăzi, ca în fiecare zi, suntem mai puternici împreună.”

Președintele a subliniat și că sprijinul acordat Ucrainei va continua.

„Sprijinul României pentru Ucraina — politic, umanitar, militar și pe drumul integrării europene — rămâne neclintit. Cu cât Rusia continuă acest război, cu atât mai limpede devine necesitatea ca el să fie încheiat printr-o pace justă și durabilă, care să respecte suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei.”



