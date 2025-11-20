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Politica· 2 min citire
Ludovic Orban își plânge de milă după demitere și îl atacă pe Nicușor Dan. „Eu nu m-aș fi dat afară”
Ludovic Orban își plânge de milă după demitere și îl atacă pe Nicușor Dan. „Eu nu m-aș fi dat afară”
Ludovic Orban a ieșit public să vorbească despre momentul în care a fost eliberat din funcția de consilier prezidențial.
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