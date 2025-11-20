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Ludovic Orban își plânge de milă după demitere și îl atacă pe Nicușor Dan. „Eu nu m-aș fi dat afară”

Ludovic Orban își plânge de milă după demitere și îl atacă pe Nicușor Dan. „Eu nu m-aș fi dat afară”

Ludovic Orban își plânge de milă după demitere și îl atacă pe Nicușor Dan. „Eu nu m-aș fi dat afară”

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 20 nov. 2025, 21:28

Ludovic Orban a ieșit public să vorbească despre momentul în care a fost eliberat din funcția de consilier prezidențial.

Ludovic Orban a ieșit public să vorbească despre momentul în care a fost eliberat din funcția de consilier prezidențial. Fostul lider liberal se consideră o victimă și spune că decizia l-a luat complet prin surprindere, mai ales că avea impresia că se înțelege perfect cu președintele.

Într-o intervenție la televizor, Orban a spus că, dacă ar fi fost întrebat, el nu s-ar fi dat afară pe sine. Motivul invocat este unul personal: el crede că a fost ca un „părinte politic” pentru șeful statului și că are o experiență care conta.

Fostul președinte PNL susține că a rămas „cu gura căscată” când a aflat vestea. El spune că nu i s-a reproșat niciodată nimic și că toate ieșirile lui publice erau discutate înainte cu președintele. Chiar și așa, Orban spune că nu îi poartă pică și că va colabora în continuare cu el, pentru că se simte responsabil că l-a sprijinit în trecut.

Pe lângă supărarea personală, Orban a analizat și ce se întâmplă acum în politică. El a criticat dur PSD-ul, despre care spune că blochează coaliția doar pentru interesele proprii. Nici Nicușor Dan nu a scăpat de critici. Orban este nemulțumit că primarul Capitalei se înțelege prea bine cu social-democratul Sorin Grindeanu și crede că acest lucru îi deranjează pe votanții de dreapta.

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