Polițiștii din Dolj au aplicat 44 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 30.000 de lei, în timpul unei acțiuni desfășurate pe DN 6, luni, 23 noiembrie.
Intervenția a fost coordonată de Direcția Rutieră din cadrul Poliției Române și a vizat reducerea riscului rutier. Acțiunea s-a desfășurat în intervalul orar 11:00–15:00, pe Drumul Național 6, unul dintre cele mai circulate drumuri din județ.
În cadrul verificărilor, polițiștii Serviciului Rutier Dolj și ai Biroului Rutier Craiova au legitimat peste 100 de persoane și au controlat aproximativ 80 de autovehicule. Focusul principal a fost respectarea regimului legal de viteză.
Ca urmare a neregulilor constatate, au fost reținute trei permise de conducere și retrase trei certificate de înmatriculare. Cel mai grav abateri a fost înregistrată într-o localitate din județ, unde limita legală este de 50 km/h.
Un tânăr de 24 de ani, din localitatea Teasc, a fost surprins de aparatul radar circulând cu 122 km/h pe DN 6, în localitatea Beharca. Pentru această încălcare, polițiștii au dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile, conform OUG 195/2002.