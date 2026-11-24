Alertă de proporții la Kiev. Statele Unite întârzie livrarea a 60 de rachete interceptoare Patriot, de care Ucraina are nevoie urgentă. Secretarul american al Apărării nu a aprobat transferul armamentului, deși Kievul susține că aceste sisteme sunt vitale pentru contracararea atacurilor tot mai frecvente ale Rusiei cu rachete și drone. Subiectul este analizat pe larg de Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”.
60 de rachete interceptoare Patriot pot părea puține într-un război în care Rusia lansează sute de drone într-o singură noapte. Pentru Ucraina, însă, fiecare interceptor Patriot poate face diferența dintre o rachetă balistică interceptată și o lovitură devastatoare asupra unei centrale electrice sau a unui bloc de locuințe, relatează Ana Maria Păcuraru.
Jurnalista citeză publicația Financial Times, potrivit căreia Pentagonul nu a aprobat încă transferul celor 60 de rachete interceptoare Patriot, deși acestea fuseseră deja promise Ucrainei. Unele dintre interceptoare se află chiar în depozite europene, iar costurile sunt suportate de aliați. Situația scoate la iveală un paradox: Europa plătește, însă decizia finală privind livrarea rămâne în mâinile Statelor Unite.
În analiza sa pentru Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, corespondentul postului la Casa Albă, atrage atenția asupra dependenței Ucrainei de aprobarea Washingtonului în privința sistemelor Patriot.
Europa poate suporta costurile acestor interceptoare, însă nu poate decide singură transferul lor. Patriot este tehnologie americană, iar nicio rachetă nu poate fi livrată fără aprobarea Statelor Unite,
explică Ana Maria Păcuraru.
Pentagonul susține că politica americană față de Ucraina nu s-a schimbat, mai arată jurnalista. Potrivit acesteia, una dintre explicațiile posibile pentru întârzierea livrării este preocuparea Washingtonului de a-și proteja propriile stocuri de armament, în condițiile în care aceleași interceptoare sunt solicitate pe mai multe fronturi.
Potrivit jurnalistei, "momentul contează totuși" și asta deoarece întârzierea vine la doar o săptămână după ce administrația americană a criticat public atacurile Ucrainei în adâncimea teritoriului rus și imediat după un summit în care Casa Albă a transmis că pacea este posibilă.
Ana Maria Păcuraru subliniază că momentul politic al acestei decizii nu poate fi ignorat, mai ales în contextul discuțiilor privind încheierea războiului.
În diplomație, inclusiv livrările de armament pot deveni instrumente de negociere. O livrare amânată poate transmite un mesaj și poate funcționa ca o pârghie la masa negocierilor,
este perspectiva analizei Anei Maria Păcuraru.