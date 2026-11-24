Publicat 24 nov. 2026, 12:47 Sursă adevarul

Prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici ar putea scădea cu aproximativ 10% de la 1 aprilie 2027, potrivit unei estimări a ministrului Energiei, Dumitru Chisăliță, relatate de Adevărul Financiar.

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