Gazele din Marea Neagră pot schimba harta energetică a Europei
Gazele din Marea Neagră
Gazele din Marea Neagră ar putea dubla producția României din 2027. Proiectul Neptun Deep poate schimba rutele energetice ale Europei.
România ar putea deveni unul dintre cei mai importanți furnizori de gaze naturale din Europa Centrală și de Est începând cu 2027, odată cu intrarea în exploatare a zăcământului Neptun Deep din Marea Neagră. Proiectul strategic ar putea dubla producția națională de gaze și ar oferi țării o poziție mai puternică pe piața energetică europeană.
Potrivit unei analize realizate de S&P Global Energy și citate de Reuters, noile volume de gaze naturale extrase din Marea Neagră ar putea contribui la modificarea rutelor de aprovizionare din regiune. România ar putea să își consolideze exporturile către statele europene, inclusiv către Ucraina, și să reducă dependența unor piețe de gazele naturale lichefiate transportate prin Grecia.
Neptun Deep ar putea dubla producția de gaze naturale a României
Zăcământul Neptun Deep, situat în Marea Neagră, are resurse recuperabile estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Odată cu începerea producției, programată pentru 2027, România ar putea ajunge să își dubleze producția actuală de gaze.
Proiectul este dezvoltat în parteneriat de OMV Petrom și Romgaz și reprezintă una dintre cele mai importante investiții din sectorul energetic românesc.
Gazele extrase vor fi utilizate atât pentru alimentarea pieței interne, cât și pentru export. O parte din producția care revine Romgaz ar urma să fie direcționată către centralele electrice pe gaze și către industria producătoare de îngrășăminte.
În același timp, OMV Petrom are deja contracte pe termen lung pentru livrări de gaze către Germania și Republica Moldova. Alte state din regiune și-au manifestat interesul pentru aprovizionarea cu gaze naturale din România.
Gazele din România ar putea reduce transporturile de GNL prin Grecia
Creșterea producției de gaze naturale din Marea Neagră ar putea avea efecte importante asupra circuitelor energetice din Europa de Sud-Est și Centrală.
În prezent, Coridorul Vertical de Gaze facilitează transportul gazelor naturale din Grecia către Bulgaria, România și alte state din regiune, inclusiv Ucraina. Infrastructura permite distribuirea gazelor naturale lichefiate (GNL), inclusiv a celor importate din Statele Unite și din alte surse alternative la Rusia.
Potrivit evaluării S&P Global Energy, citată de Reuters, volumele suplimentare de gaze produse în România ar putea reduce necesitatea transportării unor cantități de GNL către nord, prin Grecia și Coridorul Vertical.
Un asemenea scenariu ar putea avea efecte economice importante, în condițiile în care tarifele cumulate de transport pe anumite rute sunt ridicate.
Totuși, producția Neptun Deep nu înseamnă eliminarea importurilor de GNL prin Grecia. Mai degrabă, gazele românești ar putea înlocui o parte dintre volumele care tranzitează în prezent această infrastructură.
Neptun Deep ar putea susține creșterea economică a României
Dincolo de impactul asupra pieței regionale de energie, exploatarea gazelor din Marea Neagră ar putea aduce beneficii importante economiei românești.
Comisia Europeană estimează că intrarea în producție a zăcământului Neptun Deep va contribui la accelerarea creșterii economice în 2027 și la reducerea deficitului extern al României.
Majorarea producției interne ar putea consolida securitatea energetică, ar putea susține industria națională și ar putea genera venituri suplimentare din exporturile de gaze naturale.
În acest context, România are șansa de a trece de la statutul de producător regional la cel de furnizor strategic pentru mai multe piețe europene.
Riscurile de securitate din Marea Neagră pot afecta proiectul Neptun Deep
Dezvoltarea proiectului Neptun Deep are loc într-un context geopolitic complicat, marcat de războiul dintre Rusia și Ucraina și de intensificarea incidentelor de securitate din bazinul Mării Negre.
Atacurile cu drone aeriene și navale, incidentele care au vizat nave comerciale și riscurile asupra infrastructurii critice au determinat România și Bulgaria să acorde o atenție sporită protejării obiectivelor maritime și energetice.
În luna august, armata română a intervenit în două incidente distincte pentru neutralizarea unor drone detectate în apropierea infrastructurii Neptun Deep. Unul dintre incidente a implicat drone aeriene, iar celălalt o dronă navală.
Președintele României, Nicușor Dan, a atras atenția asupra pericolelor generate de extinderea atacurilor în regiune și asupra necesității protejării infrastructurii energetice.
Șeful statului a subliniat că presiunile asupra infrastructurii critice din Marea Neagră, inclusiv asupra platformei Neptun Deep, impun măsuri suplimentare de descurajare și securitate.
Intrarea în exploatare a zăcământului în 2027 ar putea reprezenta, astfel, un moment decisiv pentru sectorul energetic românesc. Prin creșterea producției și dezvoltarea exporturilor, România ar putea contribui la redesenarea rutelor de aprovizionare cu gaze naturale din Europa Centrală și de Est.
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