S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova VIDEO

Târgul de Crăciun de la Craiova, despre care primarul Lia Olguța Vasilescu afirmă că este cel mai mare din lume, cu o suprafață de 27 de hectare, s-a deschis vineri seară, odată cu aprinderea celor peste două milioane de luminițe festive.
Suprafața târgului, organizat anul acesta sub tema 'Tărâmul Elfilor', a fost extinsă față de ediția de anul trecut, autoritățile locale așteptând un număr record de vizitatori, inclusiv turiști străini.
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, după aprinderea iluminatului festiv, că organizatorii au pus accentul pe tradițiile Crăciunului, atât în alegerea decorațiunilor și a culorilor, cât și în privința preparatelor culinare, pentru a oferi turiștilor străini posibilitatea de a descoperi specificul sărbătorilor românești.
'Anul acesta, pentru că ne așteptăm la foarte mulți vizitatori din străinătate, am încercat să mergem pe partea tradițională a Crăciunului și, dacă vă veți uita cu atenție, veți vedea că și culorile pe care le-am ales sunt culorile Crăciunului. În același timp, am fost atenți și la decorațiunile pe care le-am ales. În ceea ce privește partea de bucate, am avut grijă să fie totdeauna tradițional românesc. Anul acesta am ales tema 'Tărâmul Elfilor', pentru că este o temă internațională, pe care o cunosc absolut toți europenii și nu numai', a afirmat Lia Olguța Vasilescu.
Potrivit acesteia, ediția din 2026 aduce numeroase atracții noi, printre care un brad de Crăciun în interiorul căruia circulă un trenuleț, un Moș Crăciun de dimensiuni impresionante și un labirint tematic, dar păstrează și instalațiile care s-au bucurat de succes în anii precedenți.
'Sunt foarte multe surprize față de anul trecut. În afară de acest brad, care este spectaculos și prin care trece un trenuleț, avem cel mai mare Moș Crăciun, cel puțin din România. Sunt, cu siguranță, foarte multe dintre surprizele pe care le-am avut în anii precedenți, dar care au fost foarte apreciate de public, cum este liftul lui Moș Crăciun sau sania zburătoare, și, bineînțeles, foarte multe alte noutăți, cum ar fi labirintul lui Moș Crăciun', a evidențiat edilul.
Potrivit Primăriei Craiova, târgul se desfășoară în Piața Mihai Viteazul, Piața Ierusalim, Piața Frații Buzești, zona Minerva, pe străzile Theodor Aman și A.I. Cuza, Calea Unirii, în English Park și în zona Teatrului Național 'Marin Sorescu'. Vizitatorii vor găsi căsuțe cu produse tradiționale, cadouri, dulciuri și preparate de sezon, terase cu mâncare românească pe Calea Unirii și o zonă de food truck-uri pe strada Theodor Aman.