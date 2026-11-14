S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova VIDEO

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 14:33

Târgul de Crăciun de la Craiova, despre care primarul Lia Olguța Vasilescu afirmă că este cel mai mare din lume, cu o suprafață de 27 de hectare, s-a deschis vineri seară, odată cu aprinderea celor peste două milioane de luminițe festive.

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