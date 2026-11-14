Peste 4,3 milioane de lei în parfumuri contrafăcute confiscate la Calafat

Un autocamion înmatriculat în Bulgaria a fost oprit la Calafat, unde polițiștii au identificat 17.274 de flacoane de parfum cu mărci cunoscute, estimate la peste 4,3 milioane de lei.
În data de 12 noiembrie 2026, în jurul orei 17:00, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat au desfășurat o acțiune de tip BLITZ pe DN 56, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin. Intervenția a avut loc pe sensul dinspre Bulgaria către România, în cadrul unui plan instituțional pentru reducerea riscurilor la frontieră.
Vehiculul selectat pentru control, pe baza analizei de risc, era un autocamion înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar de 45 de ani. Transportul se deplasa cu diverse bunuri în regim de coletărie.
La verificarea compartimentului de marfă, au fost găsiți 10 paleți încărcați cu cutii de carton. În interior s-au descoperit 17.274 de flacoane de parfum purtând însemnele unor mărci cunoscute, produse susceptibile a fi contrafăcute.
Conducătorul auto nu a putut prezenta documente de proveniență pentru bunuri, nici acordul titularilor de marcă pentru comercializarea produselor. Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, fiind estimate la o valoare de aproximativ 4.318.000 de lei dacă ar fi fost vândute ca produse originale.
Poliția de Frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare. La finalizarea anchetei, se vor propune soluții legale prin unitatea de parchet.