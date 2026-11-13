Se deschide Târgul de Crăciun din Craiova!
Târgul de Crăciun din Craiova
Târgul de Crăciun din Craiova se deschide pe 13 noiembrie. Sania lui Moș Crăciun, bradul spectaculos, patinoarul și alte atracții îi așteaptă pe vizitatori.
Craiova intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Târgul de Crăciun din 2026 își deschide porțile vineri, 13 noiembrie, iar centrul orașului se transformă într-un decor desprins din povești, sub tema „Tărâmul elfilor”. Vizitatorii vor avea parte de instalații luminoase impresionante, personaje de poveste și numeroase atracții dedicate atât copiilor, cât și adulților.
Evenimentul promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase din acest sezon, cu zone tematice, decorațiuni speciale și experiențe care vor transforma o simplă plimbare prin centrul orașului într-o incursiune în lumea magică a Crăciunului.
Târgul de Crăciun Craiova 2026 se deschide pe 13 noiembrie
Deschiderea oficială a Târgului de Crăciun din Craiova este programată vineri, 13 noiembrie, de la ora 18:00. Aprinderea luminilor festive va avea loc de la ora 18:30, momentul fiind însoțit de un spectacol de artificii.
Ediția din acest an are ca temă „Tărâmul elfilor”, iar mai multe zone centrale ale orașului au fost amenajate pentru a recrea atmosfera unui sat de poveste. Căsuțele decorate, brazii împodobiți, personajele fantastice și instalațiile luminoase îi vor întâmpina pe cei care aleg să viziteze târgul.
Organizatorii au pregătit decoruri spectaculoase și atracții pentru toate categoriile de vârstă, astfel încât evenimentul să devină o destinație atractivă atât pentru craioveni, cât și pentru turiștii din alte zone ale țării.
Sania zburătoare a lui Moș Crăciun și bradul spectaculos, printre principalele atracții
Una dintre cele mai așteptate atracții ale Târgului de Crăciun din Craiova este sania zburătoare a lui Moș Crăciun, amplasată în Piața Mihai Viteazul. Spectacolul vizual promite să atragă atenția vizitatorilor, în special a celor mici.
Tot în această zonă se află și un brad de Crăciun spectaculos, mai mare decât cel din ediția precedentă. În interiorul acestuia va funcționa un carusel, care va completa decorul festiv și va oferi o experiență aparte celor care ajung în centrul orașului.
O altă atracție importantă poate fi admirată în Piața Frații Buzești, unde a fost amplasat un Moș Crăciun impresionant, cu o înălțime de aproximativ nouă metri. Decorurile tematice din această zonă contribuie la atmosfera de sărbătoare și oferă numeroase oportunități pentru fotografii.
Roată panoramică, patinoar și carusele pentru vizitatori
Oferta de divertisment nu se limitează la instalațiile luminoase și decorurile de poveste. Vizitatorii vor putea experimenta și atracții dedicate distracției în aer liber.
Roata panoramică le va permite turiștilor să admire de la înălțime centrul Craiovei și întregul decor al târgului. Patinoarul și caruselele completează oferta de agrement, fiind atracții potrivite atât pentru familiile cu copii, cât și pentru cei care vor să se bucure de atmosfera sărbătorilor într-un mod diferit.
Căsuțele de Crăciun și zonele comerciale vor întregi experiența vizitatorilor, cu produse și preparate specifice sezonului, decorațiuni și cadouri de sărbători.
Craiova, transformată într-un decor de poveste
Prin amploarea amenajărilor și diversitatea atracțiilor, Târgul de Crăciun din Craiova își propune să atragă și în acest an un număr important de vizitatori.
Tema „Tărâmul elfilor” aduce un concept vizual inspirat din poveștile de iarnă, iar decorurile, luminile și personajele tematice transformă centrul orașului într-un spațiu dedicat magiei Crăciunului.
Deschiderea oficială din 13 noiembrie marchează începutul sezonului festiv în Craiova, iar vizitatorii sunt invitați să descopere atracțiile pregătite pentru această ediție.
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