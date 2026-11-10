Scurgere de gaze în Craiova. Aproximativ 200 de elevi și 30 de profesori, evacuați

Scurgere de gaze lângă Liceul Petrache Trișcu din Craiova. 200 de elevi și 30 de profesori au fost evacuați după avarierea unei conducte.
O scurgere de gaze produsă în apropierea Liceului cu Program Sportiv „Petrache Trișcu” din Craiova a dus la evacuarea a aproximativ 200 de elevi și 30 de cadre didactice. Incidentul a fost provocat de avarierea unei conducte de gaze în timpul unor lucrări executate cu un buldoexcavator.
Autoritățile au intervenit de urgență pentru prevenirea unui posibil incident, iar alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă pe întreaga stradă.
Scurgere de gaze lângă un liceu din Craiova. Elevii și profesorii, evacuați
Potrivit informațiilor disponibile, conducta de gaze aflată în apropierea unității de învățământ s-a fisurat în timpul unor lucrări efectuate cu un utilaj de construcții.
La fața locului au ajuns echipaje de pompieri și reprezentanți ai companiei de distribuție a gazelor, care au început operațiunile pentru remedierea avariei.
Ca măsură de precauție, conducerea unității de învățământ și autoritățile au decis evacuarea tuturor celor aproximativ 200 de elevi și a celor 30 de profesori aflați în incinta liceului.
O grădiniță din apropiere, evacuată preventiv
Măsurile de siguranță au vizat și o grădiniță din vecinătatea zonei afectate. Părinții au fost contactați telefonic și solicitați să vină să își preia copiii.
Autoritățile au transmis că situația se află sub control și că nu s-a produs nicio explozie. Intervenția echipelor specializate vizează oprirea scurgerii și repararea conductei avariate.
Când ar putea reveni elevii în clase
Alimentarea cu gaze a fost oprită pe întreaga stradă, pentru ca echipele de intervenție să poată lucra în condiții de siguranță.
Conform informațiilor transmise de reprezentanții Prefecturii, estimarea inițială era ca elevii și profesorii să poată reveni în sălile de clasă în aproximativ o oră, după finalizarea intervenției și eliminarea riscurilor.
Incidentul nu s-a soldat cu o explozie, iar evacuarea persoanelor din unitățile de învățământ a fost o măsură preventivă.