MAI avertizează asupra unei campanii de dezinformare. „Nu distribuiți astfel de postări!”

MAI semnalează o campanie online cu postări false care incită împotriva forțelor de ordine și cere cetățenilor să nu distribuie mesajele.
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) atrage atenția asupra unei campanii de dezinformare desfășurate în mediul online, prin care sunt distribuite mesaje ce incită împotriva forțelor de ordine. Instituția susține că informațiile sunt false și urmăresc să creeze neîncredere și disensiuni între cetățeni și reprezentanții structurilor MAI.
Avertismentul a fost transmis sâmbătă, 7 noiembrie 2026, printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne. Reprezentanții instituției le recomandă utilizatorilor să manifeste prudență în privința informațiilor întâlnite pe rețelele sociale și să nu distribuie postările semnalate.
Potrivit MAI, campania include mesaje cu caracter malițios, construite astfel încât să provoace reacții negative la adresa forțelor de ordine și să afecteze relația dintre autorități și populație.
MAI: Informațiile distribuite online sunt false
Ministerul Afacerilor Interne susține că postările care circulă în mediul online conțin informații false, concepute special pentru a genera tensiuni între cetățeni și reprezentanții instituției.
În mesajul publicat pe rețelele sociale, MAI avertizează asupra riscului ca utilizatorii să devină victime ale tentativelor de manipulare și le cere să nu contribuie la răspândirea conținutului respectiv.
„Informațiile sunt false și special concepute pentru a produce disensiuni între reprezentanții MAI și cetățeni”, au transmis reprezentanții instituției.
Avertismentul vine în contextul în care distribuirea rapidă a mesajelor pe platformele sociale poate amplifica impactul informațiilor neverificate și poate alimenta reacții ostile.
Apelul Ministerului de Interne către utilizatorii rețelelor sociale
MAI le solicită cetățenilor să nu distribuie postările care fac parte din campania semnalată și să fie atenți la conținutul pe care îl preiau și îl transmit mai departe.
Instituția atrage atenția că mesajele de acest tip pot contribui la deteriorarea încrederii dintre populație și forțele de ordine. De aceea, verificarea informațiilor înainte de distribuire este importantă pentru limitarea răspândirii dezinformării.
În avertizarea publică, ministerul nu a oferit detalii despre persoanele sau grupurile care ar coordona campania, platformele pe care au fost identificate postările ori numărul materialelor vizate.
Recomandarea autorităților este ca utilizatorii să trateze cu prudență mesajele care urmăresc să provoace indignare sau ostilitate și să nu distribuie informații înainte de a le verifica autenticitatea.