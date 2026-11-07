Percheziții de amploare în Vâlcea și Dolj: Polițiștii au descoperit pistoale, puști și mii de proiectile

Percheziții în Vâlcea și Dolj, în operațiunea JUPITER. Polițiștii au descoperit 15 arme în Vâlcea, pistoale și mii de proiectile în Dolj.
Acțiune de amploare a polițiștilor în județele Vâlcea și Dolj, unde anchetatorii au descoperit mai multe arme neletale și mii de proiectile deținute fără autorizațiile prevăzute de lege. Perchezițiile au avut loc în cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată la nivel național, iar mai multe persoane au fost conduse la audieri.
În urma descinderilor din Vâlcea, polițiștii au ridicat 10 pistoale și cinci puști, încadrate în categoria armelor neletale supuse autorizării. De asemenea, anchetatorii au găsit peste 5.000 de proiectile metalice.
Persoanele vizate de verificări au vârste cuprinse între 18 și 69 de ani și au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.
Arme și mii de proiectile descoperite în urma perchezițiilor din Dolj
O situație similară a fost identificată și în județul Dolj. Polițiștii au efectuat cinci percheziții domiciliare în municipiul Craiova și în comuna Malu Mare, în cadrul unor dosare penale care vizează nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
În locuințele a patru persoane, cu vârste între 35 și 67 de ani, anchetatorii au descoperit patru pistoale cu aer comprimat și peste 2.700 de proiectile.
Verificările au arătat că persoanele respective nu dețineau în mod legal armele și muniția găsite, iar acestea nu fuseseră declarate autorităților competente.
Toate armele și proiectilele au fost ridicate de polițiști pentru continuarea cercetărilor.
Percheziții în cadrul operațiunii JUPITER. Ce au transmis polițiștii
Potrivit informațiilor furnizate de autorități, acțiunile din Dolj au fost coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.
Cele cinci mandate de percheziție au fost puse în aplicare de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Dolj.
Cercetările vizează infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, iar ancheta continuă sub coordonarea procurorilor. La operațiune au participat și polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic Dolj, Secțiilor 4 și 6 Poliție Craiova, precum și Secției nr. 4 Poliție Rurală Coșoveni.
Pistol airsoft descoperit și în locuința influencerului Iulian Demeter
În aceeași amplă serie de verificări, mascații au efectuat percheziții și în locuința influencerului Iulian Demeter. Acolo a fost găsit un pistol de tip airsoft pentru care nu existau documentele necesare.
Potrivit informațiilor prezentate, arma fusese comandată de copilul acestuia, în vârstă de numai 11 ani.
Ancheta continuă, iar polițiștii urmează să stabilească toate împrejurările în care armele și muniția au fost achiziționate și deținute, precum și eventualele responsabilități penale ale persoanelor implicate.