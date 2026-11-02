Alexandru Rogobete postează imagini cu meniul de sărbători de la spitalul de neuropsihiatrie din Craiova

Publicat 2 nov. 2026, 17:15 Sursă g4media

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a publicat luni pe Facebook imagini cu mâncarea de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. Postarea a generat reacții critice, iar o fotografie este datată în aprilie 2025.

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