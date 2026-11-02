Alexandru Rogobete postează imagini cu meniul de sărbători de la spitalul de neuropsihiatrie din Craiova

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a publicat luni pe Facebook imagini cu mâncarea de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. Postarea a generat reacții critice, iar o fotografie este datată în aprilie 2025.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a publicat luni pe Facebook trei fotografii cu mâncarea servită la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, instituție aflată în subordinea Primăriei Craiovi. În postare, ministrul a felicitat echipa spitalului pentru modul în care sunt asigurate condițiile de spitalizare.
„AȘA DA! Felicitări echipei Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova! Exemplele pozitive merită apreciate și promovate! Respectul față de pacient se vede și în lucrurile simple, în grija pentru fiecare detaliu și în modul în care sunt asigurate condițiile de spitalizare. Acolo unde lucrurile sunt făcute bine, oamenii merită felicitați!”, a scris Alexandru Rogobete.
Reacțiile internauților au fost în marea majoritate critice sau ironice. În aproape 1.500 de comentarii, utilizatorii au pus la îndoială autenticitatea imaginilor și calitatea alimentației din spitalele publice.
Ministrul a editat postarea
Urmare a reacțiilor, Alexandru Rogobete a modificat de două ori textul inițial. În prima variantă adăugată, ministrul a precizat: „PS: Nu am fost in vizită, sunt primite dupa apelul facut de mine!”. În a doua editare, mesajul a devenit: „PS: Nu am fost in vizită, sunt primite dupa apelul facut de mine! Fotografii si meniuri din diferite perioade ale anului!”.
Analiza imaginilor publicate arată că prima dintre cele trei fotografii este identică cu o poză postată de spital în aprilie 2025, alături de meniul de Paște de anul trecut. Acest detaliu a stârnit comentarii suplimentare, utilizatorii notând prezența unui ou roșu pe masă în luna noiembrie.
Comentariile internauților
Ciudățenia legată de data fotografiilor și calitatea alimentelor a generat un val de reacții. Printre cele mai reprezentative comentarii publicate sub postarea ministrului se numără:
„Meniul de la botezul lui Simionis?!”
„Asta este pentru reclamă, sa nu credeți ca veți găsi aceste mâncăruri prin saloane in spitalele din România, despre ce vorbim”
„Departe de realitate ,mergeți intr-o vizită neanunțată ,atunci aveți realitatea pe masă !”
„Ce caută un ou roșu de Paști, in masa unor pacienți , in luna noiembrie?”
„Prea multa mancare si prea elaborata. Alimentatia mai simplu gatita si mai putina ajuta la vindecare. Va rugam sa lucrati cu dieteticieni specializati pe nutritie clinica. In special pentru bolnavii oncologici unde nu este recomandata alimentatia cu proteina animala. MULT nu inseamna sanatos.”