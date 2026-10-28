Bărbat din Craiova, reținut după ce s-ar fi dezbrăcat în fața unei fetițe de 6 ani. Unde s-ar fi petrecut incidentul

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 oct. 2026, 18:45

Un bărbat de 49 de ani din Craiova a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că i-ar fi arătat organul genital unei fetițe de 6 ani, aflate la un loc de joacă din spatele unui bloc.

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