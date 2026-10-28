Bărbat din Craiova, reținut după ce s-ar fi dezbrăcat în fața unei fetițe de 6 ani. Unde s-ar fi petrecut incidentul

Un bărbat de 49 de ani din Craiova a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că i-ar fi arătat organul genital unei fetițe de 6 ani, aflate la un loc de joacă din spatele unui bloc.
Incidentul ar fi avut loc în după-amiaza zilei de 24 octombrie, iar poliția a fost sesizată de mama copilului. În urma cercetărilor, anchetatorii au identificat suspectul și au efectuat o percheziție la locuința acestuia.
Mama fetiței a alertat poliția
Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, sesizarea a fost făcută pe 24 octombrie de o femeie în vârstă de 42 de ani din Craiova.
Aceasta le-a spus polițiștilor că fiica sa, în vârstă de 6 ani, se afla la un loc de joacă amenajat în spatele unui bloc din municipiu, când un bărbat necunoscut i-ar fi arătat organul genital.
„La data de 24 octombrie, poliţiştii au fost sesizaţi de o femeie, de 42 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că, în după-amiaza aceleiaşi zile, în timp ce fiica sa minoră, în vârstă de 6 ani, se afla la un loc de joacă amenajat în spatele unui bloc din Craiova, un bărbat necunoscut i-ar fi arătat organul genital”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.
Suspectul a fost identificat în urma unei percheziții
Polițiștii au desfășurat verificări pentru identificarea persoanei reclamate. Marți, 27 octombrie, anchetatorii au efectuat o percheziție domiciliară în Craiova, unde au identificat un bărbat de 49 de ani, bănuit de comiterea faptei.
Acesta a fost dus la audieri, iar ulterior polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.
El este cercetat pentru corupere sexuală a minorilor și ultraj contra bunelor moravuri.
Bărbatul urmează să fie prezentat procurorilor
După reținere, suspectul urma să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru dispunerea măsurilor preventive care se impun.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs incidentul.
Reținerea pentru 24 de ore este o măsură preventivă și nu reprezintă o condamnare. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.