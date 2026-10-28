O femeie din Dolj a fost găsită moartă de polițiști. Concubinul, acuzat că a bătut-o până a murit

O femeie de 51 de ani din comuna Carpen, județul Dolj, a murit după ce ar fi fost lovită în repetate rânduri de concubinul său, un bărbat de 50 de ani.
Agresiunea ar fi avut loc în seara de 25 octombrie, în locuința comună, iar polițiștii au fost alertați ulterior de o vecină. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru omor asupra unui membru de familie.
Polițiștii din Dolj au fost sesizați miercuri de o femeie din comuna Carpen, care a anunțat că vecina sa a murit.
Ajunși la fața locului, agenții au găsit-o pe femeia de 51 de ani fără semne vitale. Leziunile observate pe corpul și la nivelul capului indicau posibilitatea unei agresiuni fizice.
Potrivit primelor cercetări, incidentul s-ar fi produs în seara de 25 octombrie, între orele 18:00 și 19:00, după izbucnirea unui conflict în locuința celor doi.
„Din cercetări, a reieşit faptul că în seara zilei de 25 octombrie, în intervalul orar 18.00-19.00, în urma unui conflict spontan izbucnit în locuinţa comună, femeia ar fi fost lovită în mod repetat cu pumnii şi picioarele în zona feţei, toracelui şi abdomenului, de către concubinul său, un bărbat de 50 de ani, acţiune care ar fi condus la decesul acesteia”, au transmis reprezentanții poliției.
Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
După administrarea primelor probe, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat de omor asupra unui membru de familie.
Ulterior, acesta a fost prezentat Tribunalului Dolj, care a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a murit femeia.
Cazul readuce în atenție violența împotriva femeilor
Crima din Dolj readuce în discuție problema violenței împotriva femeilor și măsurile necesare pentru prevenirea unor astfel de cazuri.
Potrivit informațiilor publicate de autorități, metodologia de aplicare a legii privind femicidul nu era încă finalizată la momentul publicării știrii, deși termenul legal pentru aprobarea acesteia expirase la 26 octombrie.
Cazul din comuna Carpen se adaugă situațiilor în care violența în relațiile de cuplu are consecințe fatale și readuce în atenție nevoia unor mecanisme eficiente de identificare și prevenire a abuzurilor.