Razie de amploare pe Drumul Expres Craiova-Pitești! Șoferi prinși cu 160 km/h, amenzi de peste 20.000 de lei

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 oct. 2026, 17:42

Polițiștii rutieri au organizat luni, 26 octombrie 2026, filtre în cascadă pe Drumul Expres Craiova-Pitești, în cele trei județe traversate de șosea, pentru a-i depista pe șoferii care încalcă regulile de circulație.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politieamenzi