Un localnic din Dolj s-a trezit cu gunoiul aruncat peste gard, în propria curte. Gestul primăriei a stârnit controverse

Primăria municipiului Băilești, județul Dolj, a dus cu un excavator deșeurile abandonate ilegal de un localnic și le-a aruncat peste gard, în curtea acestuia.
Gestul administrației locale a stârnit reacții împărțite: unii locuitori au aprobat măsura, în timp ce alții au criticat modul în care a fost pusă în aplicare.
Imaginile publicate de primărie arată cum un excavator transportă deșeurile și le descarcă în gospodăria bărbatului. Administrația a însoțit filmarea de mesajul: „Am găsit soluția la gunoi! Îl ducem înapoi”.
Localnicul a fost identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere
Potrivit informațiilor publicate de presa locală, bărbatul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce abandona deșeuri din construcții pe un teren din oraș.
Acesta ar fi fost sancționat în repetate rânduri pentru depozitarea ilegală a gunoiului. Conform informațiilor publicate de Digi24, în ultimele două luni ar fi primit nouă amenzi, iar una dintre cele mai recente sancțiuni a fost aplicată după ce a abandonat deșeuri în curtea unei grădinițe.
Administrația locală a transmis că încearcă să combată depozitarea deșeurilor în locuri nepermise și să îi responsabilizeze pe cei care încalcă regulile.
Amenzi de peste 128.000 de lei pentru depozitarea ilegală a deșeurilor
Cu aproximativ o săptămână înainte de publicarea imaginilor cu excavatorul, Primăria Băilești anunțase că, de la începutul anului, 83 de persoane fuseseră sancționate pentru abandonarea deșeurilor în locuri nepermise.
Valoarea totală a amenzilor se ridica la 128.250 de lei, potrivit datelor comunicate de administrația locală.
Într-un mesaj publicat pe 13 octombrie, municipalitatea atrăgea atenția asupra efectelor depozitării ilegale a gunoiului.
„Păstrarea curăţeniei pe domeniul public este responsabilitatea fiecăruia dintre noi! Abandonarea ilegală a deşeurilor afectează atât sănătatea publică, cât şi aspectul municipiului nostru. Le mulţumim tuturor cetăţenilor care au luat atitudine şi ne-au semnalat aceste nereguli!”, transmitea administrația locală.
Localnicii au criticat și modul în care a procedat primăria
Imaginile au generat numeroase comentarii pe rețelele sociale. Unii utilizatori au apreciat decizia de a returna deșeurile celui care le-ar fi abandonat, în timp ce alții au considerat că administrația ar fi trebuit să găsească o altă soluție.
Unul dintre comentarii atrage atenția asupra lipsei unor spații adecvate pentru depozitarea deșeurilor provenite din gospodării și lucrări de construcții.
„Vai de capul vostru, în loc să faceţi asta mai bine rezolvaţi cazul cu o groapa de gunoi unde să poate să ducă oameni gunoiul excesiv din curte!”, a scris un utilizator.
Un alt internaut a criticat atât modul în care au fost gestionate deșeurile, cât și problemele de salubritate din zonă.
„Ca să spunem că este bine ce au făcut cei de la primărie este strigător la cer, omul trebuia avertizat şi spus să se ducă să şi-l ia de acolo, este o mizerie de nedescris la intrare în oraş de ani de zile între Calea ferată şi Turnătorie”, a comentat acesta.
Cazul a readus în discuție atât responsabilitatea cetățenilor de a nu abandona deșeurile, cât și rolul autorităților locale în asigurarea unor soluții adecvate pentru colectarea și eliminarea acestora.