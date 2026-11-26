Publicat 26 nov. 2026, 15:11 Sursă realitatea.net

Salubritate Craiova a semnat acorduri-cadru în valoare de 1,8 milioane de lei pentru închirierea utilajelor de deszăpezire. Procedura a inclus șapte loturi, dintre care unul nu a fost atribuit din lipsa ofertanților.

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