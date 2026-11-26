Salubritate Craiova a semnat acorduri-cadru în valoare de 1,8 milioane de lei pentru închirierea utilajelor de deszăpezire. Procedura a inclus șapte loturi, dintre care unul nu a fost atribuit din lipsa ofertanților.
În vederea pregătirii pentru sezonul rece 2026-2027, Salubritate Craiova a finalizat procedura de atribuire a contractelor pentru închirierea utilajelor. Câștigătorii sunt ECO URBIS Craiova SRL, RODALI CARGO, RECON și XMIMD WASH SRL. Valoarea cumulată a celor șase acorduri-cadru semnate este de 1.785.899,76 lei, fără TVA.
Estimarea inițială pentru cadrul contractual era de peste 2,2 milioane de lei, calculată pe varianta închirierii numărului maxim de utilaje. Diferența față de valoarea finală se datorează neatribuirii unui lot și a negocierilor din procedura de licitație.
ECO URBIS Craiova SRL a obținut cele mai multe contracte, adjudecând trei dintre loturi. Pentru lotul 1, firma va presta servicii în baza unui acord-cadru de 331.652,40 lei, iar pentru loturile 6 și 7, valorile sunt de 165.576 lei și, respectiv, 174.700,80 lei. Totalul contractelor încheiate cu această firmă se ridică la 671.929,20 lei.
Cel mai mare singur acord-cadru a fost atribuit firmei RODALI CARGO, pentru lotul 3, în valoare de 499.125,60 lei. XMIMD WASH SRL va asigura utilajele aferente lotului 4, cu un contract de 261.305,76 lei, iar RECON a câștigat lotul 5, pentru suma de 353.539,20 lei.
Procedura a fost structurată pe șapte loturi, în funcție de tipul echipamentelor necesare. Lotul 2, destinat autovehiculelor echipate cu lamă și sărăriță (capacitate de 7-9 metri cubi), nu a fost atribuit deoarece nu s-a depus nicio ofertă. Documentația prevedea închirierea a trei până la patru astfel de utilaje pentru acest lot.
Pe lângă acordurile-cadru, Salubritate Craiova a semnat pe 12 noiembrie 2026 și primele contracte subsecvente pentru toate cele șase loturi atribuite. Valoarea totală a acestor contracte inițiale este de 299.307 lei, fără TVA.
Cel mai mare contract subsecvent revine firmei RODALI CARGO (lotul 3), în valoare de 70.663,20 lei. Următoarele ca mărime sunt cele pentru RECON (lotul 5, 53.536,80 lei) și ECO URBIS Craiova (lotul 1, 52.794 lei). Pentru loturile 7 și 6, contractele subsecvente încheiate cu ECO URBIS Craiova au valorile de 43.675,20 lei și 41.394 lei, respectiv. XMIMD WASH va presta serviciile pentru lotul 4 în baza unui contract subsecvent de 37.243,80 lei.
Utilaje mobilizate în funcție de condițiile meteo
Acordurile-cadru inițiale erau dimensionate pentru închirierea a 17 până la 29 de utilaje, cifre care includeau și vehiculele de la lotul neatribuit. Pentru cele șase loturi câștigate, documentația permite mobilizarea a 14 până la 25 de utilaje, în funcție de necesități.
Pe listă se află autovehicule cu lamă și sistem de împrăștiere a materialului antiderapant, încărcătoare cu cupă, tractoare rutiere și autobasculante. Utilajele vor interveni pe carosabil, trotuare și în intersecții, asigurând accesul către spitale, școli și alte instituții publice.
Conform documentației, utilajele nu vor lucra automat pe toată perioada contractului. Mobilizarea se va face în funcție de prognozele meteorologice și de condițiile efective. În perioadele fără ninsoare sau polei, plata se va referi la mobilizare și asigurarea logistică.
Acordurile-cadru sunt valabile în perioada 15 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.