20 de elevi de la Colegiul Militar din Craiova s-au îmbolnăvit. Șase au fost internați la Spitalul Victor Babeș, după diagnosticul de gastroduodenită virală.
Situație îngrijorătoare la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, unde 20 de elevi au acuzat probleme digestive și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Șase dintre aceștia au fost transportați la spital și internați, după ce medicii au stabilit că suferă de gastroduodenită virală infecțioasă.
Incidentul a mobilizat personalul medical al instituției de învățământ, iar conducerea colegiului a dispus măsuri suplimentare pentru limitarea riscului de răspândire a infecției.
20 de elevi de la Colegiul Militar din Craiova au prezentat simptome digestive
Problemele au apărut după ce mai mulți elevi ai Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova au început să acuze greață, vărsături și diaree. Aceștia s-au prezentat la infirmeria unității de învățământ, unde au fost evaluați de personalul medical.
În total, 20 de elevi au necesitat asistență medicală. În urma triajului, șase dintre ei au fost considerați că au nevoie de investigații suplimentare și au fost transportați cu ambulanța colegiului la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova.
După consultațiile de specialitate, medicii au decis internarea celor șase pacienți pentru tratament și supraveghere medicală.
Ce diagnostic au primit cei șase elevi internați la Spitalul „Victor Babeș”
Potrivit informațiilor disponibile, în cazul celor șase elevi internați a fost stabilit diagnosticul de gastroduodenită virală infecțioasă.
Afecțiunea poate provoca manifestări digestive precum greață, vărsături, diaree și dureri abdominale. Medicii au decis menținerea elevilor în spital pentru administrarea tratamentului necesar și monitorizarea evoluției stării de sănătate.
Ceilalți 14 elevi care au prezentat simptome au rămas la infirmeria colegiului militar din Craiova, unde beneficiază de îngrijire și supraveghere din partea personalului medical.
Conform informațiilor transmise de reprezentanții instituției, până la momentul comunicării nu fuseseră semnalate situații de risc în rândul elevilor monitorizați.
Măsuri speciale la Colegiul Militar din Craiova pentru prevenirea răspândirii infecției
După apariția cazurilor, conducerea Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” a început monitorizarea atentă a situației, în colaborare cu personalul medical și autoritățile sanitare.
Părinții elevilor afectați au fost informați cu privire la starea copiilor și la măsurile luate pentru acordarea îngrijirilor medicale.
Totodată, în incinta colegiului au fost introduse măsuri suplimentare de igienă și prevenție, cu scopul de a reduce riscul apariției unor noi îmbolnăviri.
Situația celor 14 elevi rămași la infirmerie este urmărită în continuare, în timp ce cei șase internați se află sub supravegherea medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova.
Conducerea unității de învățământ a transmis că monitorizează permanent evoluția situației, pentru a proteja sănătatea elevilor și pentru a preveni extinderea îmbolnăvirilor.