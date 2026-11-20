Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat vineri, 20 noiembrie 2026, la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, în urma refuzului autorităților române de a elibera vize pentru lotul național de taekwondo.
Convocarea diplomatului român a avut loc după ce Bucureștiul a respins cererile de viză pentru un grup de tineri sportivi ruși, băieți și fete cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani, care urmau să concureze la Campionatul European de Taekwondo pentru cadeți. Competiția este programată în perioada 26–29 noiembrie 2026, la București.
Protestul Rusiei
Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, citat de agenția TASS, partea rusă a înaintat un protest oficial privind neeliberarea documentelor de călătorie pentru echipa națională.
Reacția României
Ministerul Afacerilor Externe al României a confirmat convocarea ambasadorului Cristian Istrate și a reiterat că decizia privind vizele ține de suveranitatea națională, de legislația internă și de regulile spațiului Schengen.
Precedentul de la Cluj-Napoca
Tensiunile diplomatice se inscriu în contextul altor incidente recente legate de participarea sportivilor ruși la evenimente din România. Între 26 și 28 iunie 2026, Cluj-Napoca a găzduit Cupa Mondială de gimnastică ritmică.
La acel moment, primarul Emil Boc a anunțat că în Sala Polivalentă BTarena nu se va intona imnul și nu se va afișa drapelul Rusiei. Edilul a cerut Federației Internaționale de Gimnastică să respecte condițiile de desfășurare valabile la momentul asumării organizării, precizând că măsura nu era un protest la adresa sportivilor, ci un refuz de a permite expunerea simbolurilor unui stat agresor pe teritoriul României.
În urma acestei decizii, oficialii ruși au retras din competiție toți sportivii înscriși, în semn de protest.