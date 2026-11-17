Publicat 17 nov. 2026, 15:32 Actualizat 17 nov. 2026, 15:33 Sursă realitatea.net

Universitatea Craiova a remizat, scor 2-2, cu CSM Slatina, într-un meci amical disputat la Baza „Ilie Balaci”, însă partida s-a încheiat cu o accidentare pentru fundașul Nikola Stevanovic.

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