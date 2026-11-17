Universitatea Craiova a remizat, scor 2-2, cu CSM Slatina, într-un meci amical disputat la Baza „Ilie Balaci”, însă partida s-a încheiat cu o accidentare pentru fundașul Nikola Stevanovic.
Alb-albaștrii au folosit pauza competițională pentru a verifica forma jucătorilor într-un duel cu echipa din eșalonul secund. Partida, disputată la Bănie, s-a terminat egal, dar incidentul medical al apărătorului sârb a eclipsat rezultatul sportiv.
Nikola Stevanovic a suferit o accidentare în urma unui duel cu un adversar și a părăsit terenul înainte de final, fiind ajutat de staff-ul medical să ajungă la vestiare. Potrivit informațiilor transmise de Fanatik, există temeri că fundașul ar putea rata următoarele confruntări oficiale ale echipei.
Această situație complică planurile tehnice pentru reluarea campionatului, întrucât starea medicală a celorlalți doi fundași centrali, Adrian Rus și Roux, nu este optimă. Stevanovic urmează să fie supus unor investigații medicale pentru a stabili natura exactă a leziunii și perioada de recuperare necesară.
În plan sportiv, Universitatea Craiova a marcat prin Mihnea Rădulescu, în minutul 31, și Joao Lameira, în minutul 75. Pentru CSM Slatina au punctat Abel Stan și Andreas Mihaiu.
Echipa olteană a început meciul cu următoarea formulă: R. Sava – A. Rus, Stevanovic, Romanciuk – Teles, Al. Crețu, Lameira, Nuno Tavares – M. Rădulescu, Elisor, Nsimba. În repriza secundă au intrat Alexandru Maxim, Daniel Motîntău și Alexandru Iamandache.