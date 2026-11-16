SCM Craiova urcă pe podiumul Ligii Florilor după victoria cu CSM Târgu Jiu

SCM Craiova a învins CSM Târgu Jiu cu 28-22 în etapa a 10-a și a urcat pe locul 3 în Liga Florilor. Thea Sturludottir a marcat 8 goluri.
SCM Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în etapa a 10-a a Ligii Naționale de handbal feminin. Echipa din Bănie a câștigat derby-ul Olteniei împotriva formației CSM Târgu Jiu, cu scorul de 28-22, și a urcat pe locul al treilea în clasamentul competiției.
Partida s-a disputat în Sala Polivalentă din Craiova, unde gazdele au reușit să își impună jocul și să obțină două puncte importante în lupta pentru pozițiile fruntașe ale campionatului.
Thea Imani Sturludottir, principala marcatoare a Craiovei
Cea mai bună marcatoare a formației SCM Universitatea Craiova a fost Thea Imani Sturludottir, care a înscris de opt ori în poarta adversă.
Francielle Gomes da Rocha și Rebeka Podor au contribuit fiecare cu câte patru goluri la succesul echipei oltene. Un aport important a avut și portarul Vanessa Schmidt, care a reușit 10 intervenții.
De partea cealaltă, Paulina Perez Buforn a fost principala marcatoare a formației CSM Târgu Jiu, cu șase goluri înscrise.
SCM Craiova, pe locul al treilea în Liga Națională de handbal feminin
Succesul obținut în fața echipei din Târgu Jiu a propulsat SCM Universitatea Craiova pe podiumul Ligii Naționale. Formația olteană ocupă poziția a treia, cu 15 puncte acumulate în zece partide disputate.
În fruntea clasamentului se află CS Gloria Bistrița, cu 18 puncte din nouă meciuri, urmată de CSM București, cu 17 puncte, tot după nouă partide.
SCM Craiova este urmată de HC Dunărea Brăila, cu 14 puncte, și CS Rapid București, cu 13 puncte.
Minaur Baia Mare a câștigat clar duelul cu CSM Iași
Tot în etapa a 10-a a Ligii Naționale de handbal feminin, CS Minaur Baia Mare a obținut o victorie categorică în fața formației CSM Iași 2020.
Băimărencele s-au impus cu scorul de 34-18, într-un meci disputat în Sala „Lascăr Pană”.
Teodora Lavinia Damian a fost cea mai eficientă jucătoare a gazdelor, cu șapte goluri marcate. Seynabou Mbengue Rodriguez a înscris șase goluri, iar Sara Sablic a contribuit cu alte cinci reușite.
Victoria SCM Universitatea Craiova în fața rivalei din Târgu Jiu confirmă poziția echipei din Bănie în lupta pentru primele locuri ale campionatului național de handbal feminin.