Cum găsești asistența unei platforme online și alegi canalul potrivit

Când ai o problemă pe o platformă online, caută mai întâi secțiunea de ajutor de pe site-ul sau din aplicația oficială. De acolo poți verifica răspunsurile deja publicate și poți alege între asistentul virtual, chatul cu un operator, formularul de contact, e-mail sau telefon, în funcție de problemă.

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